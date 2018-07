Negyedmillió dollárt érő lopott hegedűvel bukott le az amatőr tolvaj

Egy Ferdinando Gagliano olasz hegedűkészítő által jegyzett 1759-es hangszer a múlt héten bukkant fel egy somerville-i zálogházban. Az LBC Boutique and Loan üzletvezetője, Dylan McDermitt szerint a hegedűt a bolt egyik új alkalmazottja vette be, mit sem sejtve a kézzel készített hangszer valódi értékéről:

egy férfi a hegedűt ötven dollárért (14 ezer forint) adta be a zálogházba, azonban az eredeti értéke megközelíti a 250 ezer dollárt (69 millió forint).

An employee at a Massachusetts pawnshop paid $50 for the violin. The Ferdinando Gagliano violin, which was handcrafted in 1759, is worth $250,000.https://t.co/LpQFH67P4v

