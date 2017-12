Nem gyártanak többé Borsalino kalapokat

Tönkrement a Borsalino kalapokat gyártó olasz cég – jelentette be december közepén a dolgozókat képviselő szakszervezet. A Borsalino Giuseppe & Fratello vállalat már jó ideje válságban volt, egy svájci cég pedig még tavaly ajánlatot tett a Borsalino felvásárlására, amelyben a vállalat adósságainak rendezését is magára vállalta. A bíróság azonban elutasította a Haares Equita nevű befektetőcég ajánlatát, így nem sikerült megakadályozni a csődeljárást. Az alessandriai székhelyű kalapkészítő manufaktúrának 130 dolgozója van, a szakszervezet most azon van, hogy a dolgozók ne veszítsék el munkájukat.

A híres kalapot gyártó céget 1857-ben alapította Giuseppe Borsalino, a kalapokat nyúl- vagy nutriaszőrből készítették, mivel ezek az alapanyagok jó víztaszító tulajdonságokkal rendelkeznek.

A Borsalino kalap az elegancia egyik szimbólumává vált, mások mellett Winston Churchill, Theodore Roosevelt és Al Capone is Borsalinót viselt.

Sokan a filmvászonról ismerik a jellegzetes fejfedőt: Alain Delon, Robert Redford és Marlon Brando is hordta a kalapot. Humphrey Bogart a Casablanca híres búcsújelenetében viselte, Alain Delon a Borsalino című gengszterfilmben, Harrison Ford az Indiana Jones-szériában, és Michael Jackson fején is ez a kalap volt a Billie Jean-videoklipben.