Óránként 6500 km-t tesz meg a Boeing

Bemutatta a Boeing, mi lehet az 1956 óta tartó fejlesztésének az eredménye: húsz-harminc év múlva helyezhetik üzembe az utasszállítót, amely 6500 kilométer per órával repül.

Hiperszonikus utasszállító repülőgép terveivel állt elő a Boeing egy atlantai konferencián. „A sebesség felbecsülhetetlen értékű” – emelte ki a Popular Mechanics szerint a repülőgépgyártó vállalat hiperszonikus részlegének vezető tudósa, Kevin Bowcutt a gép egyik legkarakteresebb tulajdonságát. A tervek szerint a jármű 6500 kilométer per órás sebességgel repülhet majd, ezzel 2,5-szer gyorsabb lenne a híres-hírhedt Concorde-nál. A Boeing gépe a Concorde-nál 30 ezer lábbal magasabban, 95 ezer láb, azaz csaknem 30 ezer méteres magasságban közlekedhet.

Innen már látható lesz a Föld görbülete és az űr sötétsége. Nagyszerű lesz a panoráma

– magyarázta Bowcutt. Előfordulhat azonban, hogy ezt a kilátást az utasok – és akár a pilóták is – nem a most megszokott módon, hanem csupán virtuális ablakon, kamerákon keresztül csodálhatják majd.

Katonai és kereskedelmi célokra egyaránt használhatják a repülőgépet, erre azonban még húsz-harminc évet várni kell,

a Boeing ugyanis egyelőre csak egy koncepciót vázolt fel. „Egy kereskedelmi gép esetében több szempontot is figyelembe kell venni, így a piaci tényezőket, hatósági és környezeti követelményeket, mindennek össze kell állnia” – mondta Bowcutt. A hiperszonikus repülőgép fejlesztésén már 1956 óta dolgozik a Boeing, többek közt az X–15, X–43 és X–51 jelű kísérleti gépekkel állították be az újabb és újabb gyorsasági rekordokat.

A Boeingnek azonban nem csupán a saját rekordjait kell túlszárnyalnia, hanem szemmel kell tartania a versenytársak fejlesztéseit is. A két amerikai cég, az Aerion Corporation és a Lockheed Martin által tervezett AS2 üzleti sugárhajtású repülő mindössze 12 utast tud majd szállítani, ám már 2023-ban üzembe helyezhetik. Közben pedig Kína is előállt idén egy hiperszonikus repülőt fejlesztő tervvel, a bemutatott kettős szárnyú gép két óra alatt teheti majd meg a New York–Peking utat.