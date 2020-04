Több mint félmilliárdba fáj a járvány az operaháznak

Ha a május 4-i héten az opera nem tud próbákat kezdeni, akkor már őszig nem tudunk játszani

– nyilatkozta Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója a Hajónaplónak.

„Az intézmény a szerényebb becslések szerint is több mint félmilliárd forintos hiányt kénytelen elkönyvelni a csaknem kétszáz elmaradó előadása, terembérletek, és egyéb bevételek miatt.

Ezzel együtt az opera működése nem állt le, irodai munkatársaink otthonról dolgoznak, a műhelyek pedig terv szerint legyártják a tavaszra tervezett premierek jelmezeit és díszleteit, mert ezekre a következő évadban mindenképp szükség lesz” – mondta a főigazgató.

A cikkből kiderül, az elsők között kezdték el a védőmaszkok készítését az operaház varrodájában, illetve az intézmény több munkatársa is önkéntesen segít a járvány alatt a védekezésben. „Muszáj elmondanom itt is, hogy Oberfrank Pali veszprémi színháza volt a maszk-ügy jégtörője, de kétségtelen, egy nappal később már a mi varrodáink is pörögtek, természetesen egyéb jelmezmunkáik mellett. De nagyon büszke vagyok arra