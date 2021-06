Tízmilliókért kelt el Kurt Cobain egy karikatúrája

A becsült ár több mint 28-szorosáért, 281 ezer dollárért (80,8 millió forint) kelt el Kurt Cobain egy karikatúrája – írta a The Hollywood Reporter.

Összesen majdnem 5 millió dollárt (1,4 milliárd forintot) hoztak Kurt Cobain, Elton John, Cher, Eddie Van Halen, Bob Dylan és más rocklegendák relikviái a Julien’s aukciósház közlése szerint.

A három napon át, péntektől vasárnapig tartó, Music Icons elnevezésű eseményen több mint 1000 hangszerre, emléktárgyra, ruhadarabra lehetett licitálni.

Kurt Cobain, a Nirvana 1994-ben, 27 évesen elhunyt énekese fekete filccel rajzolta karikatúra-önarcképét az 1992-es szingapúri turné idején, a Nevermind album megjelenése után. A rajzon az énekes áll gitárral a kezében, bal oldalán

olvasható, hogy Kurt Cobain Rock Star, jobb oldalán egy mondat:

I don’t know how to play and I don’t give a hoot! (Nem tudok játszani, de teszek rá!). A karikatúra becsült ára 10 ezer dollár volt.