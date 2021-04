Változékony idő lesz a jövő héten

Sok eső várható a következő napokban, de melegszik az idő, így ismét előfordulhatnak 20 Celsius-fok körüli csúcsértékek. A hét második felében újabb hidegfront érkezik, de több lesz a napsütés – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn a Dunántúl nyugati és középső részein, valamint északon estig tartósan borult, esős marad az idő.

Máshol rövid időre kisüthet a nap, majd az átmeneti délelőtti csapadékszünet után záporok, északkeleten és délnyugaton zivatarok is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 7 fok között várható, az Északi-középhegység völgyeiben lehet a leghűvösebb. A legmagasabb hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul.

Kedden reggelig a Nyugat-Dunántúlon még eshet az eső, majd napközben egyre több helyen alakul ki ismétlődő jelleggel zápor, elszórtan zivatar is. Hosszabb-rövidebb időre viszont mindenütt kisüthet a nap. A szél megélénkül, zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 1 és 6, délután többnyire 13 és 16 fok között valószínű.

Szerdán több helyen várható zápor, zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős, zivatarok környezetében akár viharos is lehet a szél. A leghidegebb órákban 0-6, napközben 16-19 fok lesz.

Csütörtökön egy hidegfront érkezésével többfelé valószínű zápor, zivatar, majd eső is. Kezdetben több helyen erős, zivatarok környezetében akár viharos is lehet a szél, majd mérséklődik a légmozgás. Hajnalban általában 1-7, délután többnyire 15-20 fok várható, de az északnyugati határ mentén kissé hűvösebb is lehet.

Pénteken egyre több helyen süt ki a nap. A nap első felében keleten is megszűnik a csapadék, ezt követően csak helyenként alakulhat ki futó zápor. Nagy területen megerősödik a szél. Hajnalban 4-10 fok lesz, délutánra 10-14 fokig melegszik fel a levegő.

Szombaton csak néhol alakulhat ki zápor, több órára kisüt a nap.

A légmozgás élénk, olykor erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2, a legmagasabb hőmérséklet 12 és 16 fok között várható.

Vasárnap többórás napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. A minimumok mínusz 2 és plusz 3, a maximumértékek 15 és 20 fok között alakulnak – olvasható az előrejelzésben.