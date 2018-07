Will Smith illegálisan mászott fel a Lánchídra

Nemrég az egész világot bejárta Will Smith videója, amin a sztár az #inmyfeelingschallenge instagramos kihívásban a Lánchíd tetején táncol. Ez azonban számos fontos kérdést felvet, például, hogy a színész/énekes hogyan juthatott fel oda, s az nem minősül-e szabálysértésnek.

A Világgazdaság megkereste az ügyben a Budapest Közút Zrt.-t, ahonnan az eset kapcsán a következő választ kaptuk:

A Lánchídra történő felmászáshoz és filmforgatáshoz sem Will Smith, sem a stábja nem kért engedélyt az ilyenkor szokásos engedélyezési eljárás keretében a Budapest Közúttól, így az illegális volt, amit maga is elismert videójában. Ezzel veszélyeztette saját és az arra közlekedők testi épségét is