Budapest egyik új galériáját a hazai műtárgypiac egyik legrégibb szereplője nyitotta meg a Batthyány-örökmécsesnél. Az Einspach Fine Art & Photography nevében is hordozza a galéria programját, azaz képzőművészet és fotográfia bemutatására vállalkozik, s a névadó szakember ízlése a fő válogatási szempont. A háború utáni modernek és életművek képviselete mellett kortárs művészek menedzselését is bevállalta Einspach Gábor. A nyitó csoportos kiállítás után, ahol nemzetközi sztárok munkáit mutatta be, az első fotográfiai önálló kiállítás Tombor Zoltán Felületi feszültség című tárlata, amely október 19-ig még látható. A kiállítás kurátora, Rieder Gábor a „sérülés, seb, hasadás” hívószavakkal válogatott a divatfotósból fotóművészé válás útján haladó Tombor Zoltán gazdag anyagából.

A Felületi feszültség című kiállítás megnyitója

Fotó: Fine Art and Photograpy

Tombor az egyik legismertebb divatfotós Magyarországon, 1995 óta fényképez hivatásszerűen, divatfotósként a legnagyobb nemzetközi magazinok számára készített anyagokat. 2015-ben megalapította saját, évente megjelenő kiadványát, a Supernationt, amely divat- és dokumentarista sorozatait mutatja be. Tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének, a Magyar Sajtószövetségnek, a New York-i International Center of Photographynek és a Professional Photographers of America szervezetnek. Sikerei csúcsán hagyta itt Budapestet, elment tíz évre Milánóba, onnan New Yorkba, majd úgy tért haza, hogy 2016-ban szakított a divatfotózással, és autonóm művészpályafutására koncentrál, mert mélyebb rétegekbe szeretne eljutni a képeivel.

A kiállított képek nagy része a pandémia alatt született, abból a mindannyiunkat érintő élményből kiindulva, hogy mennyire törékeny az emberi élet. A Felületi feszültség tárlatának anyaga olyan tárgyakat jelenít meg, amelyek megmutatják, hogy a felületek egyszerre védhetnek és veszélyeztethetnek bennünket.

A szakadás az ősélmény, a születés véres aktusa, ahogy felreped a magzat körül a burok, ahogy a homályos határfelületen túlról tétován idemosolygó élet lebontja a közönséges realitást szegélyező opálmembránt. Tombor Zoltán évek óta ezt a félig áttetsző burkot vizsgálja különböző sorozatain keresztül, akarva-akaratlanul. Bizonyos értelemben születés ez is, újjászületés: ahogy a New Yorkban élő és dolgozó, sikeres divatfotós meghódítja magának a művészfotográfia autonóm világát

– foglalta össze Rieder Gábor kurátor a kiállítás lényegét.

Az Einspach Fine Art & Photography Tombor Zoltán fotóival vett részt a hét végén zárult Art Market Budapest fotószekciójában is, és a jövőben is képviseli a fotográfus munkáit. A járvány csendesülésével nemzetközi vásárokon való részvételt is tervez, így például részt vesz a novemberi Paris Photo online szekciójában.