Két tétel – egy fauve-os csendélet és egy avantgárd tusrajz – is megkapta a 90–130 millió forintos becsértéket, amely a legmagasabb a Kieselbach Galéria soron következő, 66. képaukcióján. A csendélet Dénes Valéria Rózsaszín virágok című képe 75 millió forintos kikiáltási áron. Egy különleges életmű értékes darabjáról van szó, ráadásul a festőnő képeinek többsége eltűnt a történelem viharaiban. Dénes Valéria igen tehetséges festő volt, férjével, Galimberti Sándorral Nagybányán ismerkedett meg, és mindketten a modernista újítók, a neósok közé tartoztak. 1910-től Párizsban éltek, a város akkor a művészeti élet központjának számított, és a festőnő beiratkozott Matisse festőiskolájába, ahol közvetlenül a stílusteremtő mester mellett ismerhette meg a fauve festészet elveit és gyakorlatát. A házaspár sikereket ért el, pályájukat az 1914-ben kitörő világháború törte ketté, mivel kiutasították őket Franciaországból. A most árverésre kerülő fauve stílusú Rózsaszín virágok 1915-ben egy budapesti és egy kaposvári tárlat után az akkoriban legnagyobb nemzetközi tárlaton, a San Franciscó-i Panama Pacific kiállításon is látható volt. 1924-ben került haza, és idővel a korszak neves iparművészéhez, Gróf Józsefhez került. A jelenlegi Dénes Valéria-rekord 2019 tavaszán a Virág Judit Galéria aukcióján állt be, akkor 110 millió forintért kelt el a belga kisvárost, Bruges-t ábrázoló monumentális festménye.

Dénes Valéria: Rózsaszín virágok (csendélet)

Fotó: Kieselbach Galéria

A másik 100 millió fölötti becsértékkel piacra kerülő kép Uitz Béla Moszkvában készített színes tusrajza. Az orosz avantgárd hosszú ideje keresett kategória a nemzetközi műtárgypiacon, hatalmas rekordokkal. Kazimir Malevics Szuprematista kompozíciója 2018-ban több mint 85 millió dollárért cserélt gazdát New Yorkban, rákerülve az év top 10-es eladási listájára Leonardo, Modigliani, Picasso, Monet és Matisse mellé. A magyar és az orosz avantgárd közötti szoros kapcsolat feltárása a művészettörténet adóssága, de ha egyszer megvalósul egy kiállítás a témában, Uitz Béla most aukcióra kerülő színes tusrajza biztos, hogy az egyik fontos darabja lesz. A moszkvai Vaszilij Blazsennij-székesegyházat ábrázoló 1921-es, papíralapú munka 65 millión kezd, becsértéke 90–130 millió forint.

Berény Róbert pályakezdése is Párizshoz és a fauvizmushoz köthető, ám a későbbi, érett korszak képei inkább kubista és Picasso-hatást mutatnak. Ilyen az aukción kínált 1930-as Pipás csendélet, amelyet a negyvenes éveiben járó Berény már itthon, a Gresham-kör tagjaként alkotott. A kép kikiáltási ára 40 millió forint, becsértéke 50–70 millió.

Igazi csemege az anyagban a modern magyar festészet gyűjtőinek Duray Tibor 1935-ben készült, Éva című különleges festménye. Nem véletlenül kapott a 44 millió forintos kezdőárról induló kép 50–75 millió forintos becsértéket. Ez a neoklasszikus, aszimmetrikusan komponált festmény a Duray-életművet összefoglaló monográfia címlapképe is volt. Az előtérben egy almát tartó női akt látható egy budapesti gangos bérház belső teraszán.

Batthyány Gyula maga a magyar art deco, aki szereti, nagyon szereti, mások elutasítják, túl dekadensnek tartják. A most aukcióra kerülő fekete aktja paradox módon jól illeszkedik az afroamerikai témákra fókuszáló nemzetközi trendbe. Kikiáltási ára 28 millió, becsértékét 35–65 millió forint közé teszik. A kép szerepelt 2015-ben a galéria Batthyány-kiállításán és a Molnos Péter által írt monográfia címlapképe is.

Duray Tibor: Éva

Fotó: Kieselbach Galéria

A befektetésnek is számító főművek mellett minden szegmensben és árkategóriában találunk képeket. Az elmúlt évek trendjeihez igazodva sok a Czene Béla-kép, megtalálható még Balázs János alkotása is, a klasszikus kortárs anyagban Bak Imre, Hencze Tamás, Konok Tamás munkája is felelhető. A magyar pop-art ritka darabja, Koncz András Györgyi című 1976-os képe szintén bekerült az őszi aukció anyagába 3–7 millió forintos becsértékkel.