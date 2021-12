Rekordokkal zárult a BÁV decemberi kétnapos aukciója

a Csontváry-levelek 48 millió forinttal döntötték meg a papírrégiségek rekordját, az aukciósház történetének legnagyobb, 8,27 karátos briliánsgyűrűje 43,2 millió forinttal Magyarország legdrágább ékszere lett, mindemellett alig néhány hónap után egy 16,8 millió forintos Rolex GMT-Master II karóra váltotta a korábbi órarekordert.

A szokásosnál is nagyobb online érdeklődés és hosszúra nyúló licitharcok jellemezték a BÁV árverését. A Csontváry-leveleket – amelyekben a kezdő festő tanácsot kért a kor ünnepelt festőjétől, Kelety Gusztávtól – 36 millió forintról indították, és 48 millió forintos eladási árral egy 36 millió forintos dedikált Petőfi-kötettől hódították el a legdrágább magyar autográf papírrégiség címet. A kivételes levelezést az aukciós kiállítás ideje alatt védett köziratnak minősítették.

Több mint tizenhatmillióért kelt el a legendás Rolex, forrás: BÁV Aukciósház és Galéria

A BÁV történetének legnagyobb, 8,27 karátos briliánssal ékített gyűrűje egy halványsárga színű gyémántot tartalmazott, szokatlan, nyolcszögletű csiszolással. A 18 millió forintról induló ár hosszú licitálás után 43,2 millió forintig emelkedett, új ékszerrekordot beállítva az aukciósháznál. Az eddigi csúcsot egy art deco platina karkötő tartotta, amely 2018-ban 28,8 millió forintért kelt el.

A befektetési órák iránt mindig nagy az érdeklődés.

A 8 millió forintról induló, ikonikussá vált Rolex GMT-Master II karóra a kikiáltási ár kétszereséért 16,8 millió forintért kelt el. A gyűrűhöz hasonlóan itt is jóval túlszárnyalták a korábbi Rolex Daytona-rekordert, amely alig néhány hónappal ezelőtt 11,4 millió forintért talált gazdára a BÁV júniusban tartott centenáriumi aukcióján.

Az aukciósház történetének legnagyobb briliánsa, forrás: BÁV Aukciósház és Galéria

Az ékszereknél idén a befektetésre is alkalmas briliánsoké és színes drágaköves daraboké volt a főszerep.

Az előbbiek közül egy 3,9 karátos briliánssal ékített szolitergyűrű 10,2 millió forintért kerül valakinek a karácsonyfája alá. De biztos nagyon fognak örülni a virágfüzérre emlékeztető rubin nyakéknek is, amelyért 4,3 millió forintot fizettek. A befektetési órák sikere továbbra is töretlen, a legnépszerűbb svájci márkák (a többi között Rolex, Breitling, IWC) mellett most először egy angol óramanufaktúra is a dobogóra lépett. Az Arnold & Son vitorlásminiatúrával díszített Indiamen karórája 11,4 millió forintért kelt el. Soha nem látott érdeklődés övezte a női karórákat, amelyek közül a legdrágábban egy briliánsokkal díszített, stílusos arany Patek Philippe Golden Ellipset vásároltak meg 5,28 millió forintért.