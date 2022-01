A Darabanth Aukciósház kéthetente jelentkezik új online aukcióval, így már ők is túl vannak az idei első árverésükön, ahol az elkelt, különleges tételek közt olyanokat találunk, mint egy antik, Gödöllő mintás herendi teáscsésze aljjal, 320 ezer forintért. A kézzel festett porceláncsésze az 1800-as évek közepéről származik, és kiemelkedő gyűjtői darab. A Herendi Porcelángyár termékeinek jókora gyűjtőköre van, és az óantik darabokért, főleg a különlegességekért mindig többen indulnak harcba.

József Attila nagy méretű fotója a költő autográf aláírásával 420 ezer forintért talált gazdára. Pablo Picasso litográfiája, amely 360 ezer forintért kelt el, Soós Imre műgyűjtő, művészeti író, a Kisgrafika folyóirat szerkesztője, a Magyar Nemzeti Galéria Baráti Köre alelnökének hagyatékából származott.

Kézzel festett antik, Gödöllő mintás herendi teáscsésze aljjal Fotó: Darabanth Aukciósház

A grafika és a fotográfia a nemzetközi piac áraihoz viszonyítva még mindig alulértékelt műfaj Magyarországon, de az elmúlt időszakban lassan és szolidan, de már láthatóan elindult az áruk felfelé. Emelkedő trendet mutatnak a papírrégiségek és a magyar irodalom nagyjainak memorabiliái (emléktárgyai) is.

A festmények esetében elmondható, hogy egyre nagyobb számban és egyre értékesebb darabok jelennek meg online is, így a Darabanth aukcióin is egyre inkább érdemes a festménygyűjtőknek is böngészniük, ahol a kortárs képek is egyre nagyobb számban bukkannak fel. Most egy Lakner László-művet adtak el 950 ezer forintért. A papíralapú, olaj, kréta technikával készült, Kék-szürke (Zodiac) címet viselő kollázs 1991-es datálású.

A bélyegek kereskedelme, ahol a Darabanth piacvezető, jó szinten, de stagnáló állapotot mutatott a tavalyi évben.

Igaz, ez mindig attól függ, hogy felbukkannak-e különlegességek, vágott magyar bélyegek, tévnyomatok, ritkaságok, rászabadul-e a piacra egy nagy gyűjtemény. Tavaly semmi ilyesmi nem történt, de idén nagyobb esély van erre, hiszen ötven év elteltével ismét Magyarországon rendezik meg 2022 áprilisában a bélyeg-világkiállítást. A HunFilex 2022 elnevezésű rendezvénnyel egy időben a Darabanth is speciális árveréssel készül, extra bélyeganyaggal, amelyre már most is figyelemre méltó darabok gyűltek össze, és egy fantasztikus gyűjtemény is érkezett, amelyben a húszas–harmincas évektől kezdve a hatvanasokig találhatók bélyegritkaságok.

József Attila nagy méretű fotója a költő autográf aláírásával Fotó: Darabanth Aukciósház

A HunFilex azért is fontos esemény, mert itt lesz a világ bélyeggyűjtőinek a krémje, és utoljára 1971-ben rendezett ilyet a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége. Az eseményt, amelyen 44 ország vesz részt, két főszponzor is támogatja: a világ egyik vezető árverezőháza, a Christoph Gartner cég és a Magyar Posta. A filatéliai kereskedelmi programokat egy ritkaságkiállítás is kíséri majd. A Bélyegmúzeum szervezésében készülő kiállításon az összes létező magyar ritkaságot bemutatják majd az érdeklődőknek, a legértékesebb magyar bélyegtől, az 1867-es színtévnyomattól kezdve a legendás Pöttyös Jóskán és az alig ismert ZSGT-bélyegeken keresztül a két nagy modernebb tévnyomatig, a Fordított Madonnáig és a Nagymányáig, az utóbbiból gyakorlatilag az összes létező példányt bemutatják.