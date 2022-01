Az Acb Galéria február végén a madridi ARCO-n vesz részt, ahová Hopp-Halász Károly műveit viszi, akinek nemrég szenteltek egy egyéni kiállítást, történetesen ez volt az évzáró eseményük. A tárlaton látható volt a művész híres tévés sorozata, amelyet Madridban is be fognak mutatni.

Terveik szerint az Acb standja a hetvenes évekbeli festményekkel és fotókkal egy történeti prezentáció lesz, amellyel elképzelésük szerint a helyi vagy akár tágabban a latin-amerikai térség konceptuális, politikai-konceptuális orientációjú közönségét is meg tudják szólítani. Emellett Halász szerteágazó, mediálisan gazdag életműve lehetővé teszi azt is, hogy a geometrikus festményeivel tágítsanak a potenciális érdeklődők körén. Az Acb Galéria történetében idén kerül sor első alkalommal az ARCO-n való szereplésre, bár tavaly februárban már felvették őket, és a nyári kiadásra is nyitva volt a lehetőség, ám mindkét alkalommal törölték a Covid miatt.

Szóval várjuk nagyon, két évvel azután, hogy az egész pandémia elkezdődött

– nyilatkozta lapunknak a galéria munkatársa, Heszky András. Elmondta azt is, hogy az első fél évben Madrid után Milánóba és Bécsbe készülnek, de még sok a bizonytalanság.

Lakatos Gelléri Barnabás: Csodaszarvas 1. Fotó: Acb Galéria

A Miart vásáron még nem biztos a részvétel. Vegyes, azaz fiatal és idősebb művészeket egyaránt reprezentáló standon gondolkozunk, de ezt még nem tudom megerősíteni. A másik terv a bécsi SPARK vásár, amelyre másodszor megyünk, s ahol a bemutatandó művész személye még mindig nem biztos. Egyedül az, hogy solo show, egyéni prezentáció lesz, és a fiatalabb generációból. Tavaly Agnes Denessel mentünk oda, akivel az októberi Frieze-en is részt vettünk.

A tavaly év végi Art Basel Miami Beach vásáron való szereplésről Heszky azt mondta, hogy Bak Imre választása telitalálatnak bizonyult, ami eladásokban is megnyilvánult. Magán- és intézményi érdeklődések is érkeztek, a nagyközönség pedig le volt nyűgözve a nagyméretű színes képektől, amelyek 50 évvel ezelőtt születtek, de ragyogtak.

Az Acb Galéria standja a tavalyi Art Basel Miami Beach vásáron Bak Imre képeivel Fotó: Acb Galéria

Január 14-től látogatható, Új Hullám című, számos új alkotót felvonultató csoportos kiállításuk pedig a közelmúlt legújabb festészeti tendenciáinak összefoglalására tesz kísérletet. A legfiatalabb festőgeneráció törekvései révén az elmúlt néhány év során a figuralitás új értelmezései kerültek reflektorfénybe. A most színre lépő képzőművészek ösztönösen törekszenek az alak újrafogalmazására, ami mindig egy történet, narratíva megfogalmazójává is válik a vásznon. A személyesség, a történetmesélés, valamint az ego- és brandközpontúság váltak korunk leghatékonyabb kommunikációs eszközeivé, így nem véletlen, hogy a festészet epicentrumába is visszatért a figura, korunk hibrid emberképe.

Korunk figuralitásában egyszerre él a gesztusfestészet ösztönös megközelítésmódja, a popkultúra referencialitása és az absztrakt művészet eredményei. Az alkotók a figurativitás jegyében leginkább saját személyes festészeti védjegyeik kialakítására törekednek, így a figuralitás inkább eszköz és nem feltétlenül végcél számukra. Az Új Hullámon kiállító művészek: László von Dohnányi, Erményi Mátyás, Lakatos Gelléri Barnabás, Kiss Fruzsina, Anne Neukamp, a tárlat február 18-ig tekinthető meg.