Befektetési szempontból is érdemes megnézni a 16. századtól napjainkig tartó időszakot átívelő, több mint 260 tételt felvonultató BÁV Aukciósház anyagát, mert Marc Chagall, Victor Vasarely, El Kazovszkij, Bak Imre és Nádler István munkáira lehet licitálni február 22-én személyesen és online is. A nemzetközi szinten nagy népszerűségnek örvendő, de itthon még mindig alulértékelt grafikák jó alkalmat adnak arra, hogy akár 100 ezer forint alatt is hozzájuthatunk Aba-Novák Vilmos, Szőnyi István, Mednyánszky László egyedi rajzaihoz, Perlrott Csaba pasztellképéhez, Egry József, Feszty Árpád tusrajzaihoz vagy Ripply-Rónai József linómetszetéhez.

El Kazovszkij: Tájkép 2 szereplővel, kikiáltási ár: 950 ezer forint. Fotó: BÁV Aukciósház

Az aukció legrégebbi darabjai Gerlóczy Gedeon híres gyűjteményéből származnak, köztük Johann Sadeler Szent Jeromost a barlangban ábrázoló rézmetszete 1575-ből, vagy Giovanni Battista Romero a római szenátus megtámadását megörökítő grafikája 1805-ből. A klasszikusok mellett az árverés átfogó képet ad a háború utáni innovatív képzőművészeti irányzatokból.

A modern külföldi művek közül kiemelkedik Marc Chagall 100 ezer forintról induló litográfiája. Az Eiffel-torony vörös szamárral című alkotása egyszerre táplálkozik az orosz–zsidó művész gyermekkorának emlékeiből, és új otthona, Párizs képeiből. Az aukció legdrágább, 950 ezer forintról induló alkotása az orosz származása ellenére a magyar kortárs képzőművészet egyik meghatározó alakjává vált El Kazovszkij vegyes technikával készült műve. A Tájkép 2 szereplővel című alkotáson a művész mással össze nem téveszthető, klasszikus antik mitológián és filozófián alapuló, sajátos képi és színvilága érhető tetten.

Marc Chagall: Eiffel-torony vörös szamárral, kikiáltási ára: 100 ezer forint. Fotó BÁV Aukciósház

Az optikai művészet mesterének tartott Victor Vasarely számos alkotása kerül kalapács alá. Vasarely a legegyszerűbb mértani elemek és vibráló színek ötletes variálásával a mélység és a mozgás illúzióját, azaz optikai csalódást kelt a képek szemlélőiben. A Vancouver-sorozatból, 360 ezer forintos kikiáltási árról induló, Lum című szitanyomata jól reprezentálja azt a hipnotikus hatást és könnyű befogadhatóságot, ami annyira népszerűvé tette Vasarely képeit itthon és külföldön is.

Victor Vasarely: Lum, kikiáltási ára: 360 ezer forint. Fotó: BÁV Aukciósház

Az absztrakt művészet népszerűsítéséért sokat tett az 1970-es években a Budapesti Műhely, ahol számos most árverésre kerülő szitanyomatot készítettek a nagyközönségnek. Az alapítók alkotásai évről évre egyre magasabb árakat érnek el, így jó befektetés lehet Fajó János szitanyomatai (kikiáltási áruk 380 ezer forint) mellett Bak Imre Hommage á Ady (kikiáltási ára 280 ezer forint) és Nádler István a Madár című műve is. Az árverés egyik csúcspontja Gyarmathy Tihamér 1973-ban készült, Fekvő Hold című akvarellje lesz. Míg a kortárs Vasarely geometriai formákkal, épített színekkel ábrázolta a teret, addig Gyarmathy a festésből adódóan esetleges, de a változatosságban mégis egységbe olvadó formákkal játszott. A 480 ezer forintról induló sejtelmes alkotás az általa kialakított lírai absztrakt világba enged bepillantást.