Sandro Botticelli festménye, amely utoljára 1963-ban szerepelt nyilvános aukción, és akkor mindössze 26 ezer dollárt ért, a Sotheby’s New York-i Old Masters aukciós hetén szerepelt. A fájdalmak embere című alkotás 45,4 millió dolláros árával a második legmagasabb áron elkelt Botticelli-festmény és az elmúlt öt év második legmagasabb árverési eredménye a régi mesterek kategóriában – adta hírül a Sotheby’s.

A festmény abból az amerikai magángyűjteményből került ki most, ahová az 1963-as aukció után került. Később, a hetvenes évektől vita folyt arról, hogy valóban Botticelli a szerzője, vagy valaki a műhelyében dolgozó tanítványok közül. Végül 2009-ben, amikor a frankfurti Stadel Múzeum Botticelli-kiállításán szerepelt, a kutatók megegyeztek abban, hogy a mű eredeti Botticelli-festmény. Az aukción hat percig tartott érte a licit három telefonos licitáló közt, 100 ezer dolláros licitlépcsőkkel emelkedve.

Végül 39,3 millió dollárért ütötték le a festményt, így lett az ára jutalékokkal együtt 45,4 millió dollár.

A Sotheby’s leírása szerint a festmény Botticelli késői korszakának kiemelkedő darabja, körülbelül 1500-ból származik, a firenzei festő mélyen vallásos korszakából, amikor Savonarola domonkos szerzetes híve volt, és képeinek legfőbb témája a vallásos hit, illetve Krisztus alakja lett. A Sotheby’s a festményt az árverés előtt globális marketingkörútra vitte, kiállították Los Angelesben, Londonban, Dubajban és New Yorkban.

A reneszánsz Firenze aranykorának legfontosabb festőjétől, Botticellitől meglehetősen ritkán bukkannak fel festmények a műtárgypiacon, azért is, mert mindössze néhány van belőlük magánkézben. A régi mesterek iránti élénkülő keresletet is az aukciósháznál a tavaly ilyenkori Old Masters eseményen árverezett Botticelli-festménytől datálják, amikor A medaliont tartó fiatal férfi című képet 92 millió dolláron ütötték le.

A fájdalmak embere című kép a második legmagasabb áron elkelt Botticelli-festmény, forrás: Sotheby’s aukciósház