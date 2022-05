A művészet erejével hívja fel a figyelmet a fenntarthatóságra, kiemelten a mikroműanyagok problémájára a háromnapos Műtárgyak Éjszakája Fesztivál május 26. és 28. között.

Az 50 helyszínen megrendezett 100 művészeti program közül 25 a fenntarthatóság témája köré épül. A Dunából származó mikroműanyagok felhasználásával különleges üveggömb és ékszerkollekció készült. A Kohut-Görömbei Luca üvegművész tervezte tárgyakat a fesztivál keretében elárverezik. A bevétel a WWF Magyarország természetvédelmi munkáját segíti majd.

A műanyag okozta környezeti problémákra mutat rá a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál Fenntarthatóság a művészet erejével című kreatív kampánya.

A szervezők felkérésére a Dunából szűrt műanyagok felhasználásával olyan műalkotások készültek, melyek megmutatják a szabad szemmel többnyire láthatatlan, de komoly környezeti kockázatot jelentő szennyeződést.

A mikroműanyagok a hazai vizekben is jelen vannak, a műtárgy.com és a Wessling Hungary mérése alapján ezer liter Duna-vízben 14,93 darab főleg polipropilén- és polietilén-részecskét mutattak ki, de már Budapest csapvizében is található mikroműanyag.

Fotó: műtárgy.com

Kohut-Görömbei Luca üvegművész 12 centiméter átmérőjű üvegglóbusza felnagyítja a színes műanyag részecskéket, így láthatóvá teszi az egyik legkevésbé látványos, de a szemünk előtt zajló környezeti katasztrófát.

Az üveggömb mellett hasonló technikával, mikroműanyagok felhasználásával két nyakláncból, egy fülbevalóból és egy gyűrűből álló ékszerkollekció is készült. A műalkotásokat a fesztivál a fenntarthatóság és a művészet kapcsolatát körüljáró kiállításán is bemutatják a Kubik Coworkingben. Az Ami a miénk lesz című csoportos kiállítás célja, hogy többféle médiumokon keresztül mutassa be, hogy a 21. században hogyan értelmezhető a fenntarthatóság kérdésköre a kortárs művészet vizualitásán keresztül.

A műtárgyakat online jótékonysági aukción árverezik el, a befolyó összeggel pedig a WWF Magyarország Élő Folyók programját támogatják majd. A Műtárgyak Éjszakája Fesztivál során további programokon is fontos szerephez jut a fenntarthatóság kérdése.

Az érdeklődők például idén először e-rolleres kortárs művészeti kalandozáson is részt vehetnek.

A Ludwig Múzeum Kiterjesztett jelen – átmeneti valóságok című kiállításán a fenntarthatóságra és a jövőalakítás gyakorlataira fókuszál a kurátori tárlatvezetés. A FISE Galériában lévő workshopon pedig egyebek mellett újrahasznosítható alapanyagok felhasználásával készíthetnek egyedi öltözékkiegészítőket az alkotni vágyók.