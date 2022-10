BÁV: Három műtárgy, aminek nemcsak az ára, de a története is lenyűgöző

Minden műtárgynak megvan a saját története. A BÁV összegyűjtött három olyan különleges darabot, amelyek a BÁV aukciói során nemcsak a licitrekordok miatt vonták magukra a figyelmet, hanem, mert megjelenik bennük egy kis szelet a történelemből is. A most bemutatott rejtélyes történetű műtárgyakat megismerve az is érthetővé válik, hogy ezek eszmei értéke hogyan realizálódik kisebb, nagyobb vagy egészen hatalmas összegekben. A múltbeli visszatekintéssel párhuzamosan, már a decemberi 80. Művészeti Aukció néhány kiemelkedő tételéről is fellebbentjük a fátylat.

A tavaly nyáron megrendezett Centenáriumi Aukción feltűnt egy aprócska méretű, ámde annál izgalmasabb műkincs: a magyar koronázási palást egy töredéke, mely a maga 2,4x3 cm-es méretével 1.800.000 forintos kikiáltási árról indulva végül 21.250.000 forintért kelt el. Fotó: Istvan Slezak A töredék az 1867-es javítást megelőzően minden bizonnyal a koronázási palást része volt, derült ki Szentey Sándor, a korabeli javítást végző szabómester írástöredékéből, amely szintén rendelkezésre állt és segítette az Iparművészeti Múzeum munkatársait az azonosítás során. A kutatók munkájának gyümölcseként megállapítható, hogy az anyagdarab története szorosan összefonódott a koronázási jelvények históriájával, ezért az aukciós kiállítás idején védetté nyilvánították, melynek köszönhetően a magyar állam elővásárlási jogot szerzett a műtárgy felett. A palástöredék végül a Magyar Nemzeti Múzeum birtokába került, így mostantól mindenki nyomon tudja követni további életútját. A december 6-án kezdődő 80. Művészeti Aukcióra újabb történelmi darab érkezik. Ezúttal Teleki Sámuel erdélyi főkancellár ezüst kínálótálja kerül kalapács alá, amely az egykori 72 darabos étkészlet része. A korszak jellemző ornamentikájával ellátott tál Johann Georg Hann ötvös keze munkáját dicséri, egyúttal bepillantást enged a kor egyik jelentős vezetőjének elegáns vacsoraasztalára is. Zsolnay Júlia titokzatos dísztálja Sokaknak ismerős lehet a Zsolnay-család neve és a hozzájuk köthető csodálatos kerámia tárgyak. Sokféle, a család gyárában készült műtárggyal találkozhattunk már, de ezek között is különlegességnek számít Zsolnay Júlia rejtélyes, saját önarcképét ábrázoló szecessziós dísztálja. A feltehetően 1900-1910 között készült tál esetében a 2.800.000 forintos induló árról egészen 4.600.000 forintos összegig emelték a licitálók a végső leütési árat a tavaly decemberi 78. Művészeti Aukción, így a szerencsés nyertes árverési jutalékkal együtt összességében 5.520.000 forintért jutott a hozzá ehhez a különleges műtárgyhoz. A tál érdekessége, hogy a szinte holografikus hatást keltő design felületet a háttérben meghúzódva pókhálómintázat szővi át, mellyel az alkotó a gyárban lévő személyes kapcsolatokra kívánt utalni. Egyedi festése és titokzatos jelentése muzeális ritkaságúvá avatja, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Műtárgyfelügyeleti Hatóság az árverés előtti utolsó pillanatban védetté nyilvánította. Ezáltal elérhetővé vált a szakemberek számára a jövőbeli kutatásokhoz. A december eleji aukción újabb mesélő mintázatú Zsolnay műtárgy jelenik meg az árverési tételek között, ezúttal egy szecessziós díszváza várja majd az érte harcba szálló licitálókat. A vázán megjelenik a cseresznyefák alatt aranyfácánokat etető lány alakja, és jellemző jegye a több rétegben felvitt selyemfényű, a Zsolnay kerámiákra jellemző eozin mázak sokrétű alkalmazása. Ez a Zsolnay műtárgy most 1.800.000 forintos kikiáltási árról indul. Szív alakú briliáns függő Idén tavasszal került kalapács alá a BÁV Aukciósház történetének legnagyobb briliánsa. A 10 karátos, GIA tanúsítvánnyal rendelkező, szív alakú gyémántot csiszolása és mérete mellett különleges halványsárga színe is vonzóvá tette. A hatalmas drágakövet 44 kisebb briliáns foglalta keretbe és egy ötsoros, modern eleganciát képviselő fehérarany lánc tette teljessé. Az ékszerkülönlegességet, melyet 32 millió forintos induló áron kiáltott ki a BÁV, végül hosszú licitharc után jutalékkal együtt 57,5 millió forintént vihette haza a szerencsés nyertes, ezzel magáénak tudva a magyarországi aukciók eddig legdrágábban elkelt ékszerét. A rekorddöntő nyakéket ezen a télen újabb különleges darab követi, amely egyben a licitharcok egyik nagy várományosa is lesz. Az ékszerkollekció kiemelkedő darabja egy sárga, több mint négy karátos gyémántgyűrű, amely szintén rendelkezik a Nemzetközi Gyémánt Osztályozási Rendszer legmagasabb minősítésével, a GIA tanúsítvánnyal. A BÁV 80. Művészeti Aukcióján többek között Vaszary János 1910-es Parkrészlet című festménye, két Rippl-Rónai alkotás és sok más érdekesség, köztük luxusórák széles skálája is várja majd a műkedvelő közönséget. A december 6-7. között megrendezésre kerülő árverés előtt november 26. és december 5. között, a hagyományokhoz híven, a BÁV ART Aukciósházban (1055 Budapest, Szent István krt. 3.) lehetőség nyílik a licitre kínált tárgyak személyesen megtekintésére.

