A Phillips 20. századi modern művészeti aukcióját hagyományosan ebben az időpontban tartják, és mindig is népszerű esemény, de most különösen nagy érdeklődés mutatkozott a korszak és a művek iránt. Közel harminc országból érkeztek ajánlatok és az összeladás összesen 138,9 millió dollárt tett ki, így ez az aukció hozta a Phillips történetének harmadik legmagasabb eladási összértékét. A legtöbbet Cy Twombly Untitled című festménye ért, amely 41,6 millió dollárért került új tulajdonoshoz.

Az árverési anyag sokféle irányzatot ötvözött, a realizmustól a pop artig, a szürrealizmustól az absztrakcióig, számos műfajban, az aukció sikere pedig a képzőművészeti befektetések és a műgyűjtés iránti folyamatos étvágyat mutatja.

Az aukció egyik legfontosabb képe Marc Chagall La Pére/ Apa (1911) című festménye volt, amely a nácik által a második világháború alatt ellopott számos műalkotás egyike, és része annak a tizenöt műalkotásnak, amelyeket a francia kormány a közelmúltban visszaadott családi örököseinek. Le Père-t 1940-ben kobozták el David Cender lengyel hangszerkészítőtől, mielőtt őt és családját Auschwitzba deportálták. A kép alkotója, Marc Chagall 1966-ban azonban visszaszerezte a festményt, 1988-ig az ő tulajdonában volt, amikor a Párizsi Nemzeti Modern Művészeti Múzeumnak adományozta.

Az elmúlt 24 évben Párizsban a Zsidó Művészeti és Történeti Múzeumban volt látható a nagyközönségnek, tavaly áprilisban azonban egy bírósági döntés után visszakerült Cender örököseihez, 14 másik képpel egyetemben. A restítúciós csomagból ez az első mű, ami aukcióra került. A Le Père/ Apa a művész korai korszakának fontos és ritka műve, Chagall apját ábrázolja, és a művész egyik kedvenc darabja volt. A festmény 7, 4 milló dollárért kelt el.

Cy Twombly amerikai festő, szobrász és fotográfus nagyméretű ’szabadon firkált’, kalligrafikus, graffitiszerű alkotásairól ismert. Most egy 2005-ben festett, monumentális Cím nélküli képét árverezték el 41,6 millió dollárért. A kép a művész Bacchus-sorozatának része, és a fehér vásznon látható lendületes vörös ellipszishurkok a mámor okozta lendületet és vitalitást, valamint a nyomában járó dühöt szemlélteti. A festmény ihletője az Iliász volt, és azt a pillanatot idézi fel, amikor Akhilleusz megöli Hektort, és a holttestét körbevonszolja Trója falai között.

Ez az egyik legnagyobb aukcióra bocsátott Twombly-mű. Twombly népszerűsége aukciós áraiban is megmutatkozik, de ezért a művéért az átlagosnál is élénkebb licitharc folyt. Igaz, a művész aukciós rekordját nem érte el, ami 2015-ben keletkezett a Sotheby’s New York-i aukcióján.

Jean-Michel Basquiat 7 méter magas 1985-ben festett To Repel Ghosts című festménye 7, 8 millió dollárt ért és ezzel benne van az aukció tíz legmagasabb árában.

Julie Mehretu Tsunemasa, egyike az amerikai piacon a legutóbbi időkben óriási áremelkedésen átesett fekete művészeknek. Etiópiában született 1970-ben, jelenleg New Yorkban él és alkot, és a most árverezett 2016-os festménye egy operaelőadás színpadi háttereként született és 4,3 millió dollárért kelt el.