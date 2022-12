December 19-én a klasszikus festészetet felvonultató estén a Budapest Kongresszusi Központban a vezető tételek Rippl-Rónai József és Vaszary János egy-egy festménye, mindkettő csaknem száz év után kerül újra nyilvánosság elé.

Rippl-Rónai József „kukoricás” festménye 160 millió forintos kikiáltási áron kezd, és 300-400 millió forintos leütést becsül a galéria. Fotó: Virág Judit Galéria

Rippl-Rónai A geszti kastély kertjében című képe 1912 körül készült, kikiáltási ára 160 millió forint, becsült értéke pedig 300-400 millió forint. A művész legfontosabb korszakából, a „kukoricás” korszakból származik, amikor sikerült ötvöznie a modern francia festészetet a hazai elvárásokkal, és az egyik legkedveltebb és leginkább értékelt témáját, a kert témát dolgozza fel. A képet 1928-ban állították ki utoljára, azóta a nagyközönség egyáltalán nem láthatta, hányatott történet és több évtizednyi külföldi tartózkodás után került haza. A festmény párja, A geszti kastély Somogyban című alkotás ma is a Magyar Nemzeti Galéria egyik kincse. A most aukcióra kerülő Rippl-Rónai-mű a festő egyik legmerészebb, hibátlan tájképe, ezt jól jelzi a kikiáltási ára is. 160 millió forintról eddig csak egyetlen klasszikus festmény indult a magyar műkincspiac történetében: Csontváry Kosztka Tivadar Titokzatos sziget című képe, amely rekordáron, 460 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria tavalyi árverésén

Vaszary János: Alassiói strand 1938. Vaszary 72 évesen festette ezt az életörömtől sugárzó festményt, amelyért 120-160 millió forintos leütési árat várnak.

Fotó: Virág Judit Galéria

Vaszary János Alassiói strand (Alassiói tengerpart) című, 1938-ban készült festménye a művész egyik utolsó képe, hiszen 1939-ben elhunyt. A kép 1940-ben eltűnt a szakma és a nagyközönség szeme elől, nyolcvan év elteltével azonban tökéletes állapotban került elő. Becsértéke 120-160 millió forint, és 65 millió forintos kikiáltási árról indul. Vaszarytól egyébként több festmény kínálnak, közülük a Tengerparti bazársor Viareggióban kiemelkedő még az 50-70 millió forintos becsértékével.

Az 50–100 millió forintos becsértékes sávban is több tételt találunk: Schönberger Armand Város a domboldalon című műve 1928-ból 50-70 milliós becsértékkel, Aba-Novák Vilmos Zsögödi utca (Vihar) 1936-os festménye, 50-65 milliós becsértékkel, Pihenők című képe 45-60 milliós becsértékkel indul az aukción. Galimbert Sándor Almák című csendélete 60-80 millió forintos becsértéket kapott, ahogy Boromissza Tibor őszi reggel című nagybányai tájképe is.

A 20–40 milliós becsértékes sávban Egry Józseftől van egy balatoni tájkép, Mednyánszky Lászlótól egy tájkép a Csorba-tóról, Bortnyik Sándor Falu című 1918-as festménye, Koszta József Annuska kalapban című portréfestménye és Munkácsy Mihány női arcképe.

A Dunakanyar szerelmesei több tájkép közül választhatnak, Szőnyi István Zebegénybe költözése után nem hivatalos művészkolónia jött ott létre. Szőnyi zebegényi képei mindig keresettek, most az övé mellett egy másik különleges zebegényi festményre is licitálhatunk. Medveczky Jenő a húszas évek második felében festette a zebegényi művésztelepen a most árverésre kerülő festményét, amelynek becsértéke 18-24 millió forint.

A grafikai anyagból Gulácsy Lajos rajzai emelkednek ki, becsértékük a másfél milliótól csaknem négymillió forintig terjed.

A klasszikus aukciót megelőzve, december 17-én egy exkluzív, múzeumi kvalitású művekből összeállított kortárs árverést is tart a galéria, amelyen többek között Maurer Dóra, Keserü Ilona, Bak Imre és Nádler István jelentős művei keresik új tulajdonosukat.

Keserü Ilona 1974-ben a Semmelwis Egyetemnek készített Mozaikterve 80-120 millió forintos becsértéket kapott. Fotó: Virág Judit Galéria

Keserü Ilona Mozaikterv (SOTE) című festménye 44 millió forintos kikiáltási árról indulva 80-120 millió forint körüli áron kelhet el. A művész a hetvenes években a színkutatás kérdését járta körbe, ennekaz érának az egyik kiemelkedő darabja a Mozaikterv, amely még soha nem szerepelt a piacon.

Maurer Dóra 1985-ös Quasi-kép, perspektivikus, a 71. lépésből című műve a korai nyolcvanas évek képzőművészeti kontextusában kulcsfontosságúnak számít. A kép 44 millió forintról indul, becsértéke 80-100 millió forint. A kortárs aukción olyan alkotók fő művei szerepelnek még, mint Bak Imre, Birkás Ákos, Csernus Tibor, Deim Pál, Fajó János, Hencze Tamás, Lakner László és Nádler István.

Maurer Dóra Quasi-képének leütési ára a 100 millió forintot is elérheti. Fotó: Virág Judit Galéria

„Ennél méltóbban nem is zárhatnánk jubileumi évünket. Gyönyörű festmények kerültek a kínálatunkba, értékes és erős anyag állt össze mindkét árverésre. Örömmel tölt el bennünket, hogy a hazai klasszikus piac már annyira jelentős, hogy egyre több kép tér haza külföldről akár száz év után is. Hihetetlenül megerősödött a hazai kortársak iránti kereslet is, negyed évszázada dolgozunk azon, hogy alkotóink presztízse elérje azt a szintet, amelyet megérdemelnek. Decemberi 17. kétségtelenül a kortárs festészet ünnepe lesz” – mondta Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze, az aukciók vezetője.