Az élő magyar művészek aukciós forgalma sokkal erőteljesebb növekedést mutatott 2022-ben, mint a nem élő művészeké, és a 2021-es eredményekhez képest közel háromszorosára nőtt. A mutargy.com frissített adatbázisából derült ki az aukción szereplő legdrágább élő és nem élő művészek friss rangsora.

Fotó: Instagram/Bozó Szabolcs

A magyar művészek aukciós piaca című kiadványt kétévente adja ki a mutargy.com és a legdrágább magyar vagy magyar származású művészek aukciós leütési adatait gyűjti és gondozza. A legfrissebb adatok alapján egyértelműen a kortárs előtörése figyelhető meg a haza piacon. Az ötvenezer tételből álló adatbázis 2022-től a kiemelkedő eredményeket elért szobrászok listáját is tartalmazza, és folyamatosan bővül.

A kiadvány és az aktuális lista két különböző kategóriát különböztet meg: az élő művészek és a nem élő művészek aukciós piacát. Ezek alapján az alábbi eredményekről lehet beszámolni: az élő magyar művészek aukciós forgalma sokkal erőteljesebb növekedést mutatott 2022-ben, mint a nem élő művészeké, és a 2021-es eredményekhez képest közel háromszorosára nőtt. A nem élő magyar művészek aukciós piaca 2022-ben nem tapasztalt túl erős növekedést, azonban ha a Top 50 nem élő művész összesített aukciós eredményeit vesszük figyelembe, a forgalmat tekintve ez volt az elmúlt 5 év legjobb éve.

A rangsor érdekes eleme Bozó Szabolcs felbukkanása, aki azonnal meg is változtatta az erőviszonyokat, hiszen 2022-es aukciós eredményei alapján azonnal a ranglista élére kúszott fel, dacára annak, hogy először 2022 áprilisában debütált az aukciós piacon.

A rendkívül erős aukciós eredményeknek és különösen a hongkongi aukciókon aratott nagy sikereknek köszönhetően mindössze egy éves aukciós forgalma már összevethető a rangsor több művészének 10 éves forgalmával.

A pécsi születésű Bozó Szabolcs nem járt művészeti képzésre, Londonban dolgozott takarítóként és különböző pubokban és éttermekben, és 2017-ben az akkor Londonba költöző Nemes Márton festőművész műtermében és az ő biztatására kezdett vászonra festeni.

Rajzfilmszerű figuráinak ihletője a Henry porszívó, amivel évekig takarított Londonban, Ennek az ipari porszívónak az a jellegzetessége, hogy két nagy szemet és mosolygó fejet nyomtatnak rá. 2018-tól töltötte fel az Instagramra a képeit, és ez a platform hozta meg az áttörést is neki. 2020 közepén lépett a nemzetközi művészeti világ színterére. A művészeti szaklap, az artnet news cikket írt a munkáiról, a spanyol L21 galéria kiállította az ARCO Madridon, párizsi kiállításáról a Le Figaro és a The Art Newspaper számolt be. Lehetőséget kapott részt venni a kaliforniai The North Hill rezidenciaprogramon, amelyet a világ egyik legbefolyásosabb műgyűjtője, Stefan Simchowitz finanszíroz. És Bozó Szabolcs még mindig csak 30 éves. Magyarországon a Q Contemporaryban lehetett látni kiállításon munkáját.

Fotó: Instagram/Bozó Szabolcs

A 2022-es év azonban nemcsak Bozó Szabolcs számára volt rendkívül sikeres, a 2021-es eredményekhez képest több művész forgalma is többszörösére nőtt a rangsorban: Keserü Ilonáé, Maurer Dóráé, Molnár Veráé és Ackermann Ritáé. Mindannyian női művészek, amely szintén megerősíti, hogy a magyar kortárs műtárgypiac egy irányba halad a globális művészeti piaccal, miszerint egyre növekvő érdeklődés irányul a női művészek alkotásai felé.