A párizsi Galerie Aller Simple és a budapesti Abigail Galéria rendszeresen tart közös csoportos, értékesítéssel egybekötött kiállításokat. „Abban bízom, hogy ez a kiállítás legalább olyan sikeres lesz, mint a 2011-ben megrendezett Párizsi kocka, amelyet a moszkvai Modern Tretyakov Képtár is meghívott” – nyilatkozta az év első eseményéről Hajdú Katalin, az Abigail Galéria vezetője.

Úgy véli, a kiállítás azért is hiánypótló a hazai gyűjtők számára, mert a francia galéria anyagából egy befektetési szempontokból is kiváló anyagot hoztak Budapestre, így lehetőséget nyújtanak arra is, hogy kényelmesen juthassanak hozzá ritka gyűjtői darabokhoz a nemzetközi színtérről. A kiállítás kurátora Nem’s Judith, képzőművész, műgyűjtő.

A kiállító művészek sokféle származásúak, de mindannyiukban közös, hogy az 1950-es években vagy azután érkeztek Párizsba, ahol művészetük kiteljesedett, és világhírnévre tettek szert. A második világháború után a világ minden részéből érkeztek művészek Párizsba, a város még mindig vonzotta az új irányzatok iránt érdeklődő művészeket. Ekkor érkezett meg az uruguayi születésű Carmelo Arden Quin is, aki a MADI (Movimiento Artistico De Invencion) művészeti irányzat ideológusa volt, ő fogta össze az egyre szélesedő, nemzetközivé vált művészcsoportot. A MADI alapítói egyfelől latin-amerikai, másfelől magyar származásúak voltak, de a mozgalom tevékenysége Párizsban összpontosult.

Fotó: Peter Karl

A kiállító művészek közül néhány név a teljesség igénye nélkül: Carmelo Arden Quin, Bolivar, Albert Rubens, Sunagawa, Vera Molnar, Riddel Torsten, Chaminade, Élodie Brondoni, Novoa, László Horváth, Judith Nem’s, Gael Bourmaud, Luis Tomasello.

Az Abigail Galériában a mozgalomalapító Carmelo Arden Quintől is kínálnak műveket. Művészete Magyarországon is jól ismert, többször állította ki munkáit az Abigail Galéria is, és Győrben is több kiállítása volt, így sok műve került magyarországi gyűjteményekbe.

Fontos művész, akire a shaped canvas, azaz a formázott vászon használata jellemző. A kiállítás legdrágább műtárgya, 30 ezer euró fölötti áron, a 2014-ben elhunyt, Buenos Airesben született Louis Tomasello nevéhez fűződik, ő nemzetközi viszonylatban is sztárnak számít, és még mindig felfelé mennek az árai.

A magyar művészek közül Vera Molnar iránt most elképesztő az érdeklődés itthon és külföldön egyaránt, most megfizethető 2013–2016-os munkákat kínálnak tőle. Laszlo Horvath magyar származású fotóstól két 2017-es képet válogattak be az anyagba. Horvath fotózta rendszeresen Vera Molnar elkészült munkáit is, sőt a művész portréit is ő készítette, és szinte csak rajta keresztül lehetett kapcsolatot tartani Vera Molnarral a Covid idején, mert gyakorlatilag egyedüli személyként látogathatta. Jó barátja volt a tavaly elhunyt művészettörténésznek, Beke Lászlónak is.

Az Aller Simple galéria profiljában régóta szerepelnek főként – a geometrikus absztrakt területén működő – magyar művészek is, mint Haász István, Fajó János, Judith Nem’s. A galéria alapítója egy gyerekkori emlék miatt fordult Magyarország felé: bécsi nagynénjével éppen az ’56-os forradalom kitörése előtt látogattak Budapestre. Ismerte a Párizsban élő magyar származású művészeket, az olyan híres alkotókat is, mint Vasarely, Marta Pan, Viktor Roman, Pierre Székely, és nem utolsósorban a még most is alkotó Vera Molnart.