Első alkalommal adott otthont árverésnek szerdán a tavaly megújult, Szent István körúti BÁV Aukciósház, ahol többek között Salvador Dalí egy alkotása is kalapács alá került. A legnagyobb sikert azonban nem a spanyol festő Unikornis című képe aratta, amely 350 ezer forintért kelt el, hanem egy Claud Lorrain nevével ellátott XVIII. századi alkotás – derül ki a BÁV pénteki közleményéből.

Claud Lorrain: Táj pásztorokkal

Fotó: BÁV

A Táj pásztorokkal ráadásul csúcsot döntött a BÁV grafikai aukcióinak történetében, ugyanis ez érte el az eddigi legnagyobb szorzót.

A 120 ezer forintos kikiáltási ár tizennégyszeresén, jutalékkal együtt 1,75 millió forintért kelt el az alkotás, amely egykor a Csontváry-hagyaték megmentőjeként is ismert Gerlóczy Gedeon építész gyűjteményének a része volt. Szintén ebből érkezett David Cox XIX. századi angol tájképfestő Tengerpart bárkával című grafikája, amelyre szintén nagy volt az érdeklődés, 160 ezer forintról indult, és jutalékkal együtt 1,375 millióért talált gazdára.

Kondor Béla: Velencei slágerbiennálé

Fotó: BÁV

A BÁV 17. Grafikai aukcióján a klasszikus rézkarcművészek is jól szerepeltek, így Maurer Dóra és Gross Arnold összes tétele elkelt, nemritkán háromszoros vagy négyszeres áron. A Művészeti Aukciókon gyakran sikeres művészek most alkotásai most is kelendőnek bizonyultak, Kernstok Károly Férfi akt című grafikája például megnyolcszorozta az indulóárát. Czóbel Béla árverésre bocsátott tételei közül a legnagyobb érdeklődést a Csendélet című plakát kapta, amely 24 ezer forintól indult, majd 175 ezernél zárult a licitálás.

A májusi 81. Művészeti Aukción egy muzeális jelentőségű olajfestményével visszatérő Kondor Béla Velencei slágerbiennálé című rézkarca a jutalékkal együtt 350 ezer forintért kelt el.

A közlemény szerint egyre többen vannak, akik online licitálnak a művekre, az alkotások felére érkezett ily módon ajánlat.