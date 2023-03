Akár 35 millió dollárért (12,3 milliárd forintért) is elkelhet egy rendkívül ritka, rózsaszín gyémánt egy júniusi New York-i árverésen – jelentette be szerdán a Sotheby's aukciósház. A 10,57 karátos, szennyeződésmentes drágakőre, melyet 2019-ben hoztak felszínre egy botswanai bányából, június 8-án lehet licitálni.

Az Eternal Pink ritka rózsaszín gyémánt.

Fotó: Alexi Rosenfeld/Getty Images

A Sotheby's aukciósház tájékoztatása szerint a 35 millió dollárra becsült ritkaság, az Eternal Pinknek (Örök rózsaszín) nevezett drágakő az ékszereladások hetén vár a vevőkre.

Alexander Eblen, a Sotheby's ékszerértékesítési vezetője azt mondta az AFP francia hírügynökségnek, hogy a ritka (gyémántok) legritkábbikával van dolguk, semmihez sem hasonlítható.

Karátonként mintegy 3,3 millió dollárra, azaz valamivel több mint 35 millió dollárra értékelve ez a karátonként legmagasabb becsült értékű drágakő a piacon

– tette hozzá.

A New York-i árverési piac fellendülésében jelentős szerepet játszanak a Sotheby's, a Christie's és a Philips aukciósházak, amelyek a festészeten és szobrászaton túl más ágazatokban is megjelentek, ékszereket, irodalmi alkotásokat, továbbá sportsztárok ruhadarabjait és tárgyait is eladásra kínálják.

A Sotheby's úgy véli, hogy ez a rózsaszín gyémánt – amely a befektetők által legkeresettebbek közé tartozik – tisztasága és tökéletessége miatt sokkal ritkább, mint például René Magritte belga szürrealista festő vagy Andy Warhol amerikai pop-art alkotó egy-egy festménye.

A rózsaszín gyémántok árverési eladási rekordját 2007-ben, Hongkongban érték el 71,2 millió dollárral. A Williamson rózsaszín gyémántot 2022-ben szintén Hongkongban adták el 57,7 millió dollárért (mintegy 21 milliárd forint).