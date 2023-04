Az El Gran Espectaculo (A Nílus) című festmény lebegő koponyákat és figurákat ábrázol fáraókra és ókori egyiptomi helyszínekre utaló, összefirkált kifejezésekkel tarkított háttér előtt. A három összefüggő részből álló festmény közepén Ozirisz isten egy sárga csónakot vezet le a Níluson.

Jean-Michel Basquiat, El Gran Espectaculo (The History of Black People), 1983 / A Christie’s jóvoltából

A kép 18 évvel ezelőtt került be Valentino privát műtárgy kollekciójába, és a Vanity Fair egyik 2010-es lapszámában meg is jelent róla egy fotó, az olasz divatmágnást a festmény előtt ülve fényképezték le. Négy évvel korábban Valentino egy graffitimintás ruhakollekcióval tisztelgett a művész előtt, a Basquiat-hagyaték archívumából származó képek felhasználásával. 2021 májusában a Valentino társalapítója, Giancarlo Giammetti 93,1 millió dollárért adott el egy szintén 1983-as Basquiat-festményt.

A Nílus című festmény egy 2005-ös, a New York-i Brooklyn Múzeumban indult Basquiat-vándorkiállításon szerepelt először. Feltehetően Valentino adta kölcsön a tárlatra, miután ugyanabban az évben 5,2 millió dollárért megvásárolta a Sotheby’s New York-i aukcióján.

A művet május 15-én, a Christie’s 21. századi művészeti aukcióján, a ház főhadiszállásán, a New York-i Rockefeller Centerben kínálják eladásra. A jelenlegi becsértéke több mint nyolcszorosa a 2005-ben elért értékének.

Alex Rotter, a Christie’s elnöke az artnetnek adott nyilatkozatában elmondta, hogy amikor a művész 22 évesen befejezte a munkát, a fajtörténeti konstrukciók kibontása érdekelte, és a spanyol címe mellett a hátoldalára felírt Nílusként is emlegették. A Nílus a popkulturális mainstream tudatba is bekerült. Reprodukciója megjelent a Milliárdok nyomában című 2016-os Showtime tévésorozatban, amelynek a fő cselekményszála egy kockázatitőke-befektető és egy prominens amerikai ügyvéd közötti harc. A sorozat alkotói a pénzügyi szektor tetején működő cápák ízlését és luxusát Basquiat festményével szándékozták megmutatni a filmbeli enteriőrökben.

A művész munkáit életében is értékelték, de mára igazi nagyvadnak számít az aukcióspiacon, és az erőteljes áremelkedése akkor indult el, amikor 30 évvel a halála után a párizsi Louis Vuitton Alapítvány (FLV) nagyszabású életmű-kiállítást rendezett a műveiből.

A májusi eladásból befolyt összeg egy részét a római Accademia Valentino kapja, ahol az oktatási terek kibővítésére fogják fordítani a bevételt.

A képzőművészet és a luxus világa történelmileg összefügg

– mondta Isabella Lauria, a Christie’s kortárs művészeti specialistája az ARTnewsnak. Úgy jellemezte Basquiat utalásait, hogy „a művészettörténettől az utcai művészetig, mint amelyek beépültek a közös kulturális tudatba.

Lauria szerint

Basquiat bizonyos értelemben látta a jövőt, és az utalásai, szimbólumai egyre valóságosabbak lesznek.

A festmény önálló Wikipedia-szócikket is kapott, amely szerint a műalkotás az ókori Egyiptomra és az Egyesült Államok déli kultúrájára hivatkozik a nyugati társadalom kritikájaként, és rámutat a történelem feledékenységére a rabszolgaság jelenségének megértésével szemben.