Új eladási rekord született a BÁV 81. Művészeti Aukciójának második napján, miután Kondor Béla utolsó, még magánkézben lévő nagy méretű alkotása, a Várvédők jutalékkal együtt 81,25 millió forintért kelt el – derül ki a BÁV csütörtöki közleményéből.

Kondor Béla: Várvédők

A kétnapos árverésen csaknem 450 termék talált új gazdára. Az eseményen kifejezetten népszerűnek bizonyultak a Zsolnay kerámiák és a Rolex órák, valamint az ékszerek is. Az utóbbi kategóriában főként a fülbevalók voltak keresettek.

A BÁV 250 éves történetében

Kondor Béla munkája minden értelemben új csúcsokat döntött, hiszen nem csupán az eladási rekordot, de a legnagyobb kikiáltási árat is a Várvédők tudhatja magáénak.

A korábbi eladási csúcsot 2018-ban 75,6 millió forintos árával Rippl-Rónai József Kék ruhás lány virágos kalapban című képe szerezte meg és tartotta idáig.

A luxusórák között a Rolexek vitték a prímet, a svájci gyártó valamennyi terméke elkelt, sőt a legmagasabb kikiáltási árról is egy Rolex indult az órák között, egy 6 millió forintért licitre bocsátott Rolex President Day-Date arany férfikaróra. Az árverésen kifejezetten keresettek voltak a bútorok is, az eladásra kínált darabok 91 százaléka elkelt, de népszerűek voltak a Zsolnay kerámiák is. A családi manufaktúrából származó tárgyak közül például egy szecessziós trombitaváza majdnem 3 millióért talált új gazdát.

Az ékszerek közül szinte az összes fülbevaló új tulajdonosra talált, és a kategória legnagyobb áremelkedése is közülük került ki. Egy 30 modern csiszolású briliánst tartalmazó darab majdnem hatszoros áron, 875 ezer forintért kelt el. A legnagyobb figyelem mégis azt a közel 6000 drágakövet tartalmazó nyakéket övezte, amely 8,5 millió forintos induló árral került fel az aukciós listára.

A különleges, akár karpereccé is alakítható ékszert 12,5 millió forintért viheti haza és variálhatja kedvére újdonsült viselője.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a gazdasági bizonytalanságokkal párhuzamosan felértékelődik az alternatív befektetések jelentősége is, amit a mostani aukció tapasztalatai is alátámasztanak, hiszen főként a befektetési célból is jó választásnak számító tételeket keresték a licitálók.

Ilyen volt például az a Breguet Le Réveil du Tsar arany férfikaróra is, amely 5 millió forintról indult ugyan, de eladási jutalékkal együtt 8 millió 750 ezer forintba került új tulajdonosának. A női órákat is élénk érdeklődés kísérte: egy Longines Evidenza női karóra a 120 ezer forintos kikiáltási árról indulva 525 ezer forintért kelt el.

Történelmi szempontból is jelentős tételnek számított a Tisza család hagyatékát képező nyolcdarabos ezüst műtárgyszett, amelyet 5 millió forintos áron ütöttek le. Egyre nagyobb szerepet kap az online licit lehetősége is. Szepesi Kuszka Jenő Falusi utca című műve a digitális licitnek köszönhetően majdnem tizenkétszeresére növelte 120 ezres induló árát, és 1,625 millió forintért kelt el.