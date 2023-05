Visszavásárolta Fajó János főművét az alkotóról elnevezett alapítvány. A Piskóták III. című alkotást a Virág Judit Galéria aukcióján bocsátották kalapács alá, a leütési ára végül 17 millió forint volt. Az életműben fontos szerepet játszó, művészettörténeti jelentőségű műalkotást az alapítvány azon visszavásárlási programja keretében szerezte meg, melynek célja, hogy fontos kulturális értékeket őrizzen meg a nyilvánosság számára. Az aukciós katalógusban örömöt sugárzó, lüktető hatású képként jellemzik, mely a művész egyik első festménye volt, amelyen az ikonikussá vált babapiskóta formát használta, ami később Fajó életművének egyik alappillére lett.

A III. Piskóták című alkotás Fajó főműve. Fotó: Fajó Alapítvány

Váradi Mátyás, az alapítvány kuratóriumi elnöke az alábbiakkal árnyalta a vásárlás hátterét:

Nem célunk a piac mesterséges befolyásolása, nem adunk be aukcióra Fajó-festményt. Ellenben ha felmerül egy, a Piskóták III. jelentőségéhez mérhető Fajó-mű a piacon, akkor ott vásárlóként jelen kell lennünk.

A visszavásárlási program részeként fontos Fajó-művek kerültek már vissza az alapítványi gyűjteménybe, de mind értékben, mind jelentőségben a Piskóták III. az eddigi legnagyobb szerzemény. A nagy méretű, múzeumi kvalitású festményt szeretnék intézményi helyszínen kiállítani a későbbiekben, ezzel is elősegítve a további kanonizációt, valamint az, hogy szélesebb közönséget is elérhessenek a bemutatásával.

A Fajó Alapítványt a művész felesége, Fajóné Hajós Ágnes alapította 2019-ben azzal a céllal, hogy Fajó János gazdag életművét az új generációk számára is megfelelő módon bemutathassa, és tovább vigye az alkotó szellemiségét.

Az alapítvány emellett kutatásokat, ösztöndíjakat, kiállításokat támogat és szervez az életmű további szakmai beágyazottságának biztosítása érdekében itthon és külföldön is.

Fajó János alkotás közben. Fotó: Wikipédia

Fajó János 1937-ben született Orosházán, gyerekkorától kezdve csak a rajz és a festés érdekelte. 2018. július 8-án hunyt el. „A tisztaság és világosság fényében fogant műveit hagyta ránk, hogy ezek szolgáljanak útmutatóul” – felesége ezzel a mondattal jelentette be halálhírét.

Az 1960-as évek második felére alakult ki egyéni stílusa, a geometrikus absztrakció avantgárd hagyományába csatlakozott be. Műveire hatással volt az op-art, a minimal art és az új geometria programja is. Nemcsak itthon, hanem külföldön is ismertté vált, miután 1969-ben Kassák özvegyével végigutazta Nyugat-Európát. Megismerte László Károly műgyűjtőt Baselban, Vasarelyt Párizsban és Max Billt a konstruktivista biennálén Nürnbergben. László Károly segítségével a bázeli Galeria Minimaxban jött létre az első külföldi kiállítása, amelynek köszönhetően sok gyűjtője lett Bázelben, ahol a későbbiekben a Graaf & Schelble Galéria foglalkozott a műveivel.

Fajó János árai az utóbbi években nagyságrendet ugrottak. A régi Magyar Aukciós Index adatai szerint a 2000-es évek elején a szitanyomata 30-50 ezer forint körüli áron kelt el. Amíg élt, azaz 2018 előtt, nem volt ötmillió forint feletti leütési ára. Most tavasszal a Kieselbach aukción 9,5 millióért kelt el a katalógus címlapján is reprodukált Kék és Zöld II. című 1969-es festménye. 2002 szeptemberében egy 1967-es olaj-vászon kompozíciója a Mű-Terem Galéria árverésén 340 ezer forintos kalapácsáron, egy másik munka pedig 440 ezerért kelt el. Most, 20 évvel később az alapítvány által visszavásárolt kép a rekorder a 17 milliós árával. 2020-ban a Magyar Nemzeti Bank ingatlanüzemeltető cége vásárolt meg 45 darab Fajó János-művet, nettó 350 millió forintért.