Besétált a szöuli múzeumba egy művészeti szakos diák, és megevett egy műalkotást a kiállított tárgyak közül. A Komédiás nevezetű műalkotás Maurizio Cattelan műve volt, egy egyszerű fehér falhoz tépőszalagozott banánról volt szó. A fiatal művészpalánta ezt szedte le és ette meg, az egészet pedig videóra vették.

Fotó: Kevin Frayer / Getty Images

Bár No Hujnszo azzal védekezett, hogy csak éhes volt, mert a múzeumlátogatás előtt nem reggelizett, a videó tanulsága szerint sokkal inkább tudatos performanszról volt szó.

Ráadásul még csak nem is eredeti az ötlet, hiszen négy évvel ezelőtt Miamiban is megettek így egy kiállított banánt a helyi múzeumban. Az az alkotás is Maurizio Cattelané volt, annak viszont vevője is volt, 120 ezer dollárért kelt el nem sokkal előtte.

A mostani banánnak egyébként nem volt túl nagy értéke, mert minden két-három naponta lecserélik, így most is újat tudnak majd felrakni.

Maga Cattelan is úgy nyilatkozott, hogy részéről semmi problémát nem talál abban, hogy megeszik a művét.

Művészetkritikusok szerint egyébként egy műtárgy elfogyasztása maga is lehet művészeti performansz – írja a BBC.