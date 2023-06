A különleges Klimt-festmény – Dame mit Facher (Hölgy legyezővel) – becsértéke 80 millió dollár (65 millió font), és ez a festmény lesz a vezető tétele a június 27-én Londonban megrendezésre kerülő Modern és kortárs művészeti aukciónak.

Fotó: Sotheby’s

A művész élete végén készült festmény alig néhány héttel azután kerül ki a piacra, hogy a tavaszi szezonban Gustav Klimt tájképét aukcionálták szintén a Sotheby’snél. Májusban az Insel im Attersee (Attersee szigete) (1901–1902) című képért 53,2 millió dollárt adtak.

A most aukcióra kerülő, Klimt utolsó műveként számon tartott portré modellje nem ismert. Az osztrák festőt Európa legkeresettebb és legünnepeltebb portréművészei között tartották számon, sok megrendelést teljesített, de ezt a képét a maga örömére festette, élete végéhez közeledve, 1918-ban. Helena Newman, a Sotheby’s európai elnöke, az impresszionista és modern művészet szakértője szerint a festmény a művész legjobb alkotásai közé tartozik. „Tele van szabadsággal és spontaneitással, tükrözi Klimtnek a megfestése felett érzett örömét és a szépség iránti rajongását” – idézi az Artnet News Helena Newmant. Míg a portrékat hagyományosan álló formátumban festették, ennél a képnél Klimt visszatért a század elején festett tájképeinél használt, négyzet alakú formátumhoz. A stílus és a szimbólumok pedig a művész japán és kínai kultúra iránti, jól dokumentált rajongását tükrözik.

A festmény valószínűleg vevőre talál majd, mert visszavonhatatlan ajánlat, illetve külső kezes áll mögötte – az aukciósház tájékoztatása szerint.

A Klimt-festmények aukciós rekordja 2003 körül még alig érte el a 30 millió dollárt, s ez az összeg egy New York-i Sotheby’s aukción keletkezett. A Klimt-művek piaca 2006-ban lendült fel, mikor Ronald Lauder, a kozmetikai mágnás 135 millió dollárért megvásárolta az Adele Bloch-Bauer I. című portrét. A képet egy hosszú restitúciós eljárás során adták vissza a nácik által elhurcolt egykori tulajdonos család Amerikában élő örökösének a bécsi Belvedere Múzeumból, és Lauder privát eladás során jutott hozzá. Az esetről film is készült, Helen Mirrer főszereplésével. Lauder a festményt Upper East Side-i múzeumában, a Neue Galerie-ben helyezte el, ára pedig akkoriban sokakat megdöbbentett, hiszen ez volt a legmagasabb összeg, amelyet valaha egy festményért fizettek. Még az akkori legmagasabb árverési rekordot, Picasso Pipás fiú című képének 104 millió dolláros árát is meghaladta.

Fotó: Neue Galerie

A Lauder-vásárlást körülvevő izgatottság azonnali hatállyal és véglegesen fellendítette Klimt piacát. A további négy alkotást, amelyeket szintén visszaadtak az amerikai örökösnek, ugyanazon év novemberében értékesítették a Christie0’snél. Az 1912-es Adele Bloch-Bauer II., egy komorabb tónusú portré, 87,9 millió dollárt ért, és jelenleg ez a második legmagasabb Klimt-aukciósár. Ekkoriban az örök aukciós ranglistán Klimt követte Picassót.

Az aukciós eredmények a Klimt-festmények piaci ritkaságát is tükrözik. 2005-ben az aukciós eladások teljes volumene 2,5 millió dollár volt az Artnet Analytics szerint. 2006-ban, abban az évben amikor Lauder megvásárolta Adele portréját és a másik négy restitúciós festményt, a Christie’s aukcióin a Klimt-festmények aukciós összeredménye 196,4 millió dollárra nőtt. 2007-ben ez a szám visszaesett, és a korábbi szinthez közelebb, 5 millió dolláron állapodott meg.

Fotó: Sotheby’s

Klimt jelenlegi aukciós rekordja a tavaly novemberben elért 104,6 millió dollár, amelyet a néhai Microsoft-társalapító, Paul Allen gyűjteményéből kikerült Birch Forest (1903) című képért fizettek a Christie’snél.

A Dame mit Fachert (Hölgy legyezővel) című festményt nem sokkal Klimt halála után szerezte meg Erwin Böhler, egy bécsi iparos, aki a festő közeli barátja volt, még nyaraltak is együtt az Attersee-nél. A festményt utoljára közel harminc éve, 1994-ben kínálták eladásra, akkor szerezte meg a jelenlegi tulajdonos családja 11,7 millió dollárért a Sotheby’s New York-i aukcióján.