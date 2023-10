Magyar festőzsenik kiemelkedő alkotásait árverezte szezonnyitó aukcióján a Virág Judit Galéria. Ezúttal két olyan géniusz műve is kalapács alá került, akik külföldön töltötték életük nagy részét, és nemzetközi szinten is rendkívül keresettek. Paál László rövid élete mindössze 33 évet ölelt fel, azonban a fiatalon elhunyt művész nevét így is a legnagyobb 19. századi magyar festők között emlegetik. A Naplemente című, múzeumi kvalitású olajfestménye Paál egyik csúcsműve,

az alkotásért 80 millió forintot adtak az árverésen – ez új életműrekord.

Az aukció sztárja: Paál László műve. Fotó: Virág Judit Galéria

Moholy-Nagy László neve legalább olyan ismerősen cseng Párizsban, mint Budapesten. A nemzetközi hírű avantgárd festő egyik utolsó művét kínálták eladásra a Budapest Kongresszusi Központban tartott aukción. A Kompozíció három körrel című műért 22 millió forintot adott valaki.

Ritkaság, hogy valakinek egy Moholy-Nagy lóghat a falán. Fotó: Virág Judit Galéria

Az aukción Mednyánszky László Trén a hegyek között című festménye 12 millió forintról indulva 26 millió forintig menetelt. A Téli alkony (Hegyi tó) című tájkép is remekül szerepelt, a kalapács 17 millió forintnál ütötte le.

Mednyánszky László Trén a hegyek között című művéért komoly harc folyt. Fotó: Virág Judit Galéria

Ugyancsak hatalmas licitháború bontakozott ki Scheiber Hugó Hölgy cigarettával című művéért: az alkotás 2,4 millió forintos kikiáltási árról indulva 7 millió forintnál állt meg.

Scheiber Hugó több alkotása is bőven kikiáltási ár felett kelt el,

így például életművének egyik kiemelkedően fontos darabja, az 1926 körül alkotott avantgárd remekmű, a Stadion 24 millió forintról meg sem állt 50 millió forintig. Ez a kép legutóbb 1986-ban bukkant fel aukción, akkor a Sotheby’s kínálta eladásra New Yorkban.

Scheiber Hugó Hölgy cigarettával: megháromszorozta a kikiáltási árát. Fotó: Virág Judit Galéria

A Virág Judit Galéria szerdán egy Zsolnay-aukcióval folytatja a szezont, erről itt olvashatnak interjút Törő Istvánnal, a galéria társtulajdonosával.