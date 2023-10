Mára megszokottá vált, hogy az online aukciókon is egyre értékesebb festményeket és akár gyűjtői darabokat is kínálnak a kereskedők. Sőt, ma már az is természetes, hogy a kortárs anyag vezető szerepet kap. Az elmúlt években a kortárs klasszikusok beárazódásának lehettünk tanúi, az aukciókon is „kötelező” szereplőkké váltak az olyan formátumú alkotók, mint Fajó János, Bukta Imre, Laknert László vagy Keserü Ilona.

A Maurer-kisplasztika.

Fotó: Darabanth Nagyaukció

Festményekből erős a felhozatal

Fajó János életművéből most rendezett utazó kiállítást a MNB Arts and Culture divíziója és a Fajó Alapítvány. A tárlat jelenleg Pekingben, az ottani Nemzeti Múzeumban tekinthető meg. Fajó Jánostól itt, a Darabanth-aukción most egy 2004-es olajképet árvereznek 1,5 millió forintos kezdőáron. A Kontra lejtő című kép hátoldalán egy ajándékozási ajánlás olvasható, amelyből kiderül, hogy a festő barátja, a tavaly elhunyt Haraszty István szobrász, festőművész 70. születésnapjára készült.

Deim Pál 1988-as akvarellje a művész azon korszakából való,

amelyhez ma nagyon nehéz hozzájutni a műtárgypiacon,

ennek megfelelően kezdőára 550 ezer forint. ef. Zámbó István kis méretű olajfestménye, hátoldalán a Szöllősi-Nagy–Nemes műgyűjtő házaspárnak szóló ajánlással – kedvező áron – 360 ezer forintról indul.

Lakner László 2008-ban az 1974-től induló Signatures sorozatában festette meg Picasso szignóját. Az After Picasso című kép kezdőára 1,8 millió forint.

A kortársak legfiatalabb generációjából az 1987-es születésű, Naomi Devil néven alkotó Ördög Noémi is egy hommage-képpel szerepel, ő Szinyei Merse Pál művészete előtt tiszteleg a 380 ezer forintos kikiáltási áron indított festményével.

Keserü- és Konok-sziták

A sokszorosított grafikai tételek esetében a ma ismét divatossá vált, különleges szitanyomatok között lehet válogatni. Közülük igazi gyűjtői darab Keserü Ilona Szimultán címet viselő, számozott szitanyomata 380 ezer forintos kezdőáron. Konok Tamás 40 példányos, 1991-es, jelzett szitanyomata, a Dinamikus struktúrák 120 ezer forinttól várja a liciteket. Bukta Imre Táj című litográfiája, vonzóan alacsony, 55 ezer forintos áron jó vételnek tűnik.

Szobrok Dalítól Laknerig

Salvador Dalí bronzszobra, A győzelem angyala szintén nem gyakran bukkan fel magyarországi aukción, most 460 ezer forinttól várja a liciteket. Deim Pál szobrára már az első napokban kilenc licit érkezett, de

az igazi különlegességre, Maurer Dóra bronz kisplasztikájára, ugyanezen idő alatt már 21 licit futott be.

Maurer Dóra 1963-as műve szintén Haraszty István hagyatékából származik, aki az alkotótól kapta ajándékba. Az absztrakt városkép ára 200 ezer forinttól indult, de szinte azonnal 700 ezerre ugrott. Igazi művészettörténeti ritkaság Lakner László kevés szobrászművészeti alkotásainak egyike, a Krampusz, amelyből mindössze két példány készült, a kikiáltási ára 750 ezer forint.

Ady-kézirat és Kodály-kotta

A történelmi dokumentumok és kéziratok árverezése a Darabanth Aukciósház egyik fő profilja, ezúttal is szolgálnak érdekességgel. Például Ady Endre saját kézzel írt levele Kiss Józsefnek, A Hét szerkesztőjének 1,8 millió forintos kikiáltási áron kerül ki a piacra. A levélben Ady arról ír, hogy szeretne dolgozni a lapnak, de csak akkor, ha nem cenzúrázzák az írásait.

Ady Endre kézzel írt levele, amelyben állásért folyamodik.

Fotó: Darabanth Nagyaukció

Szerepel az anyagban egy Kodály-kotta 120 ezer forintért, amely egy lejegyzett kalmük népdal az egyik gyűjtőkörútjáról, amelyen a magyar és az uráli területek népzenéje közti rokonságot kutatta. Van egy Szent László-csontereklye 800 ezer forintért, az ereklyetartó kapszulát Basilio Pompili római bíboros hitelesítő viaszpecsétje zárja.

A bélyeggyűjtők várhatóan ölre mennek ezért

A november 4-én 9.30-tól élő online árverezésre kerülő filatéliai anyagban két különleges bélyeg is található: az 1871-es Kőnyomat vágott próbanyomatpárok ára 1,6 millió forint, és egy 1993-as, forgalomba soha nem került, reprezentatív ajándéknak szánt, Mátyás misekönyvét ábrázoló, úgynevezett NATO blokk.

A híres NATO blokk.

Fotó: Darabanth Nagyaukció

Ez a Magyar Posta ajándéka volt az Észak-atlanti Közgyűlés tavaszi ülésszaka alkalmából, a blokk kezdőára 1,5 millió forint. Ez a modern magyar filatélia legnagyobb ritkasága, a közgyűlésen részt vevő legfontosabb közméltóságok, vezetők kapták, mindössze 400 darab készült belőle, de a piacon aukciós és kereskedelmi fogalomban csak hét-nyolc darab ismert. Miután szinte minden magyar gyűjteményből hiányzik, várhatóan nagy licitharc indul majd érte.