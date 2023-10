Milyen forrásból érkeznek Zsolnay tárgyak a műtárgypiacra?

Jellemzően három forrásból bukkannak fel: egyfelől külföldről, hagyatékokból és gyűjteményekből. Magyar családok örökösei szoktak hozzánk beadni, illetve Zsolnay-szekcióval rendelkező nemzetközi szecessziógyűjtők. A másik forrás az egykori Monarchia területén elszórtan megtalálható Zsolnay szórványtárgyak, két-háromezer családi tulajdonban lévő darab lehet még. A harmadik pedig a magyar gyűjtemények, amelyek a normális „ügymenet” szerint keletkeznek, megszűnnek, átstrukturálódnak. A legizgalmasabbak a külföldről felbukkanó tárgyak, mert a Zsolnay-gyár legfontosabb reprezentációs terepei a nemzetközi világkiállítások voltak. Ezeken mérték össze a koppenhágai vagy londoni konkurenseikkel, hogy ki hol tart, mit gyárt, mit fejlesztett. A Zsolnay-gyár nagyon felkészült a világkiállításokra, rendre el is hozták az aranyérmet, az innovációval, nagy energiabefektetéssel elkészült csúcsdarabjaikat pedig eladták. Ezek ott maradtak Párizsban, Saint Louisban, Milánóban, Torinóban, Brüsszelben, és mára egy kvalitásos Zsolnay 30-40 ezer eurót ér, ezért térnek vissza hozzánk az aukcióra.

Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa. Fotó: Virág Judit Galéria

A mostani aukció tárgyai is külföldről érkeztek haza?

A szerdai aukció különleges eset, mert négy komoly magyar magángyűjteményből és néhány szórványdarabból állt össze az anyag. Azt persze nem tudhatom, hogy ezekbe a gyűjteményekbe mi érkezett korábban külföldről. Például a katalógusunk címlapján szereplő keselyűs tál nagyon ritka, soha nem került gyártásba. Három darabot ismerünk belőle, mindhárom Olaszországból került elő, mert a Torinói Világkiállításon állították ki 1902-ben.

Ez most 10-15 millió forintos becsértékkel kerül az aukcióra.

Magyarországon él legalább egy tucat nagyon erős gyűjtő, végső soron ők fogják eldönteni, mennyit ér ez a darab.

Mi alakítja egy Zsolnay tárgy árát a formatervezőn, a korszakon és az állapotán kívül? Melyik a legértékesebb korszak vagy tervező?

Amikor a kilencvenes évek közepén megindult a Zsolnay-gyűjtés Magyarországon, jellemzően a szecessziós tárgyak iránt érdeklődtek a vevők. Ám a most Budapesten nyílt magánmúzeum gyűjtője, Szabó András a historizáló tárgyakra fókuszált, és a Pécsre került Gyugyi-gyűjteménynek is van egy jelentős historikus része, tehát az utóbbi évtizedben ennek a vonalnak az ára kezd felzárkózni a szecessziós anyagéhoz. Egyre keresettebbek lettek a figurális tárgyak, az elmúlt hat-nyolc évben két nagy figurális gyűjtemény jött létre. Kijelenthetjük, hogy

ma minden Zsolnay kerámia gyűjtői célpont,

sőt legújabban a hatvanas évekbeli ritka Zsolnay tárgyakat, tulajdonképpen a kortársat is elkezdték gyűjteni.

Az Óriáskaspó díszmadarak képeivel 1906-ból hatmillió forintról indul az aukción. Fotó: Virág Judit Galéria

A kereslet növekedésével hogyan alakultak az árak? Milyen görbével írható le a Zsolnay tárgyak ára a műtárgypiacon az elmúlt húsz évben?

A Zsolnay tárgyak ára exponenciálisan emelkedik még mindig. A Virág Judit Galéria első, 2017-es önálló Zsolnay-aukcióján a kikiáltási árak a szerdainál 50 százalékkal alacsonyabbak voltak. Az elmúlt héten két online aukción is szerettem volna Zsolnay kerámiát venni Angliából és Németországból, de mind a kétszer lemaradtam, nem tudtam elhozni a tárgyakat, úgy felment az áruk. Az utóbbi húsz évben három nagy ugrást is tapasztalhattunk. Amikor én először vásárolgattam a kilencvenes évek közepén, a BÁV, a Nagyházi és a Polgár Galéria árverésein, akkor egy jó Zsolnay 80–150 ezer forintba került, a csúcsár pedig 300 ezer forint körül járt. Egy Nagyházi-aukción vásároltam egy tájképes, szivar alakú vázát ennyiért, ma egy ilyen váza ára ötmillió forint körül jár. Azaz húsz év alatt tizenötszörös az áremelkedés. A 2000-es évek elején már adtunk el egy- majd hárommillió körüli árakon, aztán 2008 után kicsit minden visszaesett. Hosszú stagnálás után, 2015–2017 körül indult el újra az emelkedés. Az első Zsolnay-aukción tanúi lehettünk az árrobbanásnak, ott kezdődött a 10 millió forint fölötti ár. Olyan elefántos kaspó kelt el 11 millió forintért, amelyet most is árverzünk, 10-15 millió forintos becsértékkel.

A kígyós asztaldísz abszolút befektetési darab. Fotó: Virág Judit Galéria

Befektetési célú vásárláshoz milyen Zsolnay tárgyat javasolna? Ismerem a szabályt, hogy a különleges darabok a legjobb befektetések, de azoknak, akik nem engedhetik meg maguknak az ötmilliós darabokat, nekik mit javasolna?

A műtárgypiac alapszabálya, amit említett, hogy mindenből a legjobbat. De ez nem feltétlen jelenti azt, hogy mindenből a legdrágábbat – ez általános tévhit. A mi árverési anyagunkban is bőven megtalálhatók olyan kiváló darabok, amelyekhez egymillió forint alatt hozzá lehet jutni, például a 15-16 centiméteres szecessziós kis vázák. De ha valaki mégis rászánna többet, akkor a kígyós asztaldísz az, ami rendkívüli ritkaság, s mint ilyen, abszolút befektetési darab.

Az elmúlt harminc évben nem bukkant fel hasonló sem.

Nemcsak ritka, de látványos is, 10-15 milliós becsértékkel indítjuk.

A Papagájos váza kikiáltási ára 4 millió 4 ezer forint. Fotó: Virág Judit Galéria

Hány tételre vár 10 millió forint feletti leütést?

Jó eséllyel három-négy tétel leütési ára meghaladja majd a 10 milliót, és nyolc-tíz tétel ára ötmillió felett lesz. Minden korábbinál erősebb anyag gyűlt össze, köszönhetően annak, hogy hozzáértő gyűjtők kollekcióiból származnak. Ritkaságok, nagyon jó minőségű, illetve egyedi darabok. Csak ezen az aukción össze lehetne rakni egy olyan új gyűjteményt, amely benne lenne a hazai legjobb Zsolnay-gyűjtemények sorában. Ez huszonöt évnyi kőkemény munka eredménye, nemcsak a mi munkánk, hanem Zsolnay-szakértők, művészettörténészek, kurátorok, gyűjtők, kereskedők össztevékenysége. A Zsolnay világszínvonalú terméknek számított az 1900-as évek elején, ma pedig egy műkereskedelmi kuriózum, hihetetlenül magas árakon.