Hogy sikerült torinói vásári szereplés, milyennek látta a piacot?

Elégedett vagyok mind a vásár minőségével, mind pedig a galéria szereplésével. Ez volt az Artissima jubileumi 30. kiadása, így a kerek évforduló miatt is nagyon kitettek magukért. 181 galéria szerepelt az idén 33 országból, 4 kontinensről. A Molnár Ani Galéria több mint 10 éve szerepel ezen a vásáron, 2012-ben első magyar galériaként jutottunk ki. Az idén már másodszorra a „Disegni” kurátori szekcióba kaptunk meghívást Irina Zucca Alessandrellitől, aki a milánói Collezione Ramo kurátora.

Fotó: Bíró Dávid

A papíralapú műveket bemutató szekció a vásár centrumában található és kiemelt szakmai és közönség figyelmet kap. Az idén a Bosznia-Hercegovinában élő, nemzetközileg is magasan jegyzett Radenko Milak fekete-fehér akvarelljeit mutattuk be. Milak az 57. Velencei Biennálén képviselte országát, de már előtte is komoly nemzetközi reputációt vívott ki magának, azóta pedig 4 kontinensen szerepel biennálékon, intézményekben és magángalériákban is. Mi 2016-ban kezdtünk el együttműködni, több kiállítása volt a galériában, illetve már bemutattam az Art Brussels-en is, legközelebb pedig az ARCOmadrid-on fogunk szerepelni vele. Műveiben a nyomtatott sajtóból, az internetről és saját archívumából származó fotókat intim képi szituációkként mutatja be aprólékos részletességgel és lágy tónusokkal.

Az Artissimán kiállított legújabb sorozatában a városi környezetet titokzatos és kietlen térként ábrázolta, megragadva a nagyvárosi élet magányosságának és elidegenedettségének érzetét. Radenko még nem szerepelt olasz művészeti vásáron, így kíváncsiak voltunk a fogadtatásra. Várakozáson felüli volt a visszhang mind szakmai körökből, mind pedig a gyűjtők részéről. Számos nemzetközi sajtómegjelenésünk volt, többek között a Handelsblatt is kiemelte a standunkat. A bemutatott művek nagy részét a helyszínen eladtuk.

Fotó: Bíró Dávid

Több külföldi művészt is képvisel a magyarok mellett. Miért? Esetleg ez segíti a nemzetközi piacokon való szereplést?

A kezdetektől szerettem volna nemzetközi kontextusba helyezni a saját szakmai munkám, a galériát és galéria által képviselt művészeket is. A külföldi művészek bevonása ebbe a koncepcióba természetes volt, és ebből a magyar művészek is csak profitálnak. Az egész globális kortárs szcéna nagyon nemzetközi lett, nem is ismerek olyan jó nevű külföldi galériát, aki ne képviselne a világ minden részéről művészeket. Nem a nemzetiséget nézik, hanem a művész kvalitásait. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 8 külföldi művésszel dolgozunk együtt és közülük többek a külföldi műtárgypiacon is nagyon keresettek, ilyen például Radenko Milak, Carlos Aires és Ekrem Yalcindag, akivel a közelmúltban kezdett a galéria együttműködni. Sajnos a külföldi és magyar gyűjtői szempontok lényegesen eltérnek, így ez extra kihívás a galériának.

Milyen munkát végez a F.E.A.G.A. elnökségében? Hogyan választották meg és miért vállalta?

Régóta aktív a kapcsolatom a F.E.A.G.A.-val, hiszen 2011-ben a magyar galériás egyesületi elnökségem alatt léptünk be az európai szervezetbe. 2017-ben kértek fel vezetőségi tagnak, első és azóta is egyetlen kelet-európaiként, és ekkor kezdődött egy intenzívebb együttműködés, sok feladattal, többek között újra írtuk a galériás tevékenység etikai kódexét, ez megtalálható a honlapon is. Évek óta tart egy megújulási folyamat, melynek motorja a belga Sofie van de Velde volt, aki az elmúlt 3 évben vezette a Szövetséget. Tavasszal kértek fel az alelnöki pozícióra egy részben általam is kezdeményezett strukturális változás után.

Most először nem galériatulajdonos a szervezet új elnöke Philip de Jong személyében, hanem a holland galériás szövetség elnöke, aki közgazdász és műgyűjtő. Mellé most először két alelnököt kértek fel, akik a szakmai munkát segítik, Sofie-t és engem. A F.E.A.G.A. most is a legnagyobb hangsúlyt az európai szintű lobbizásra helyezi: például a műtárgyak áfájának csökkentése vagy a pénzmosási szabályok betartásának problémái állandó témák. Nekem személyesen plusz feladatom a F.E.A.G.A. kelet európai bővítése, elnökségi tagságom alatt csatlakoztak a lengyelek és a szlovének és most a szerb galériákkal folytatunk megbeszéléseket.

Fotó: Bíró Dávid

Mit gondol a hazai kortárs piac helyzetéről, most, hogy ősszel két vásárt is rendeztek Budapesten?

A hazai piac a COVID után felélénkült és örvendetes, hogy egyre szélesedik, növekszik és színesebbé válik. Nemcsak új galériák nyílnak, hanem a gyűjtőkörben is történnek lényeges változások, számottevően tágul az a kör, aki érdeklődik és vásárol is műveket, sokkal több a fiatal gyűjtő, mint akár csak öt évvel ezelőtt. Optimista vagyok, azonban még nagyon sok a teendő és negatív folyamatok is zajlanak, például érezhetően csökkent a hazai galériák nemzetközi vásári aktivitása a pandémia utáni időszakban.

A bejövő műtárgyak áfáját csökkentették? Miben tud ez segíteni a piaci folyamatokban?

Biztosan lesz pozitív hatása a piacra általában, például a gyűjtők valószínűleg több Európai Unión kívülről származó műalkotást fognak venni és behozni, akár aukciókon akár magángalériákból, azonban valószínűsíthető, hogy ez a 2024 januártól életbe lépő törvényi változás inkább a háború utáni, másodlagos piacon forgó művek piacát mozgatja meg, a hazai kortárs piacot valószínűleg nem érinti érdemben. A magyar kortárs szcénának átfogóbb és specifikusabb ösztönzőkre lenne szüksége – például adókedvezményekre és a kortárs művek 27 százalékos áfájának érdemi csökkentésére ahhoz – hogy érezhetően és stabilan növekedjen.