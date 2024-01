Elárverezik a világhírű Netflix-sorozat jelmezeit és kellékeit

Február 7-én 150 tételt visznek kalapács alá a világhírű Netflix-sorozatból, a The Crownból (A korona) a Bonhams londoni székhelyén, a New Bond Streeten, miközben egy körülbelül 300-as volumenű online árverésén is lehet licitálni. A korona kreatív gárdája több órányi archív felvétel nyomán, a lehető legpontosabban létrehozta a koronázás tárgyi világát is. Ajánlatot lehet majd tenni a királynő koronázási ruhájára, a koronázási hintóra, de még a trónra is.

2024.01.10. 21:07 | Szerző: Jankó Judit