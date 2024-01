A vásáron részt vevő 40 galéria vásári kínálatában festményeket, szobrokat, ékszereket, különleges szőnyegeket, bútorokat és antik könyveket tekinthetnek és vásárolhatnak meg az érdeklődők. A bemutatott műtárgyak spektruma igen széles: a több száz millió forintos festményektől a megfizethető darabokig terjed, ám a minőség alapvető feltétel.

Rekordszámú galéria részvételével nyit idén az Art and Antique Budapest.

Fotó: Art and Antique Budapest

„Az Art and Antikot minden évben hatalmas érdeklődés övezi. Ez az egyetlen monstre kortárs és klasszikus művészeti esemény Magyarországon, ahol a legnagyobb gyűjtők és az érdeklődő laikusok is megtalálják számításukat” – mondta Tausz Ádám szervező, hozzátéve, büszkék arra, hogy évről évre betekintést nyújtanak a műkereskedelem izgalmas és kicsit titokzatos világába egy látványos rendezvény keretein belül. Hangsúlyozta: idén igazi összművészeti ünnepre készülnek – több ezer magas kvalitású festmény, szobor, ékszer, antik könyv, szőnyeg és egyéb műtárgy is szerepel a kínálatban.

Művészeti szenzációk is várhatók

Az Art and Antique idén hatodszor kerül megrendezésre, de elődje, az Antik Enteriőr már 1994-től létezett. A rendezvényen minden évben bemutatnak igazi művészeti szenzációkat is, ám azok sem csalódnak, akik egy-egy megfizethető árú műtárggyal szeretnének hazatérni, vagy csak tartalmas kulturális barangolásra vágynak.

Az Art and Antique az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is szervez jótékonysági árverést on­line formában az Axioart felületén. Az idei árverés kedvezményezettje az Operaház Balettnövendékeiért Alapítvány.

Fotó: Art and Antique Budapest

Az Art and Antique kortárs és klasszikus művészeti kiállításon és vásáron résztvevő galériák 2024-ben:

Ancora galéria, Artcore Antik & Design, Art Work, BÁV ART Aukciósház és Galéria, Bernabo Art Furniture, Budapest Poster Galéria, Deák Erika Galéria, Einspach Fine Art & Photography, Erdész Galéria, Faur Zsófi Galéria, Heart and Cherry, Horizont Galéria, Inda galéria, Initio Arts & Design, Kálmán Makláry Fine Arts, Kilim Szőnyeg, Kisterem Galéria, Központi Antikvárium, MissionArt Galéria, Molnár Ani Galéria, Mónád Galéria, Nagyházi Aukciósház és Contemporary, Nemes Galéria, Neo Deco, Neves Kor-Társ Galéria, November Galéria, Nudelman Numismatica, Opera Antikvitás, Passage Galéria, Prim Text, Pro-Art Frame, Resident Art galéria, Szikra Galéria, Várfok Galéria, Viltin Galéria, Vintage Galéria, Virág Judit Galéria.