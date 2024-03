Közel nyolcvan év után néhány napig újra látható volt Rippl-Rónai József egyik ikonikus festménye a kukoricás korszakából a Virág Judit Galéria standján. 1947-ben láthatta utoljára a nagyközönség Rippl-Rónai József Szentpáli búcsú című nagy méretű, látványos festményét, amely műgyűjteményekben, a publikumtól elzárva töltötte az elmúlt évtizedeket.

Rippl-Rónai József: Szentpáli búcsú. Fotó: Art and Antique

„A képet Rippl-Rónai 1912-ben festette egy zalai kis faluban, Szentpálon. Ez a festő híres és egyedi kukoricás korszakának egyik ékköve, szépsége mellett különleges azért is, mert Rippl-Rónai életművében kevés a tömegjelenetet ábrázoló kép” – mondta el Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze. Rippl-Rónai József az egyik legmagasabban értékelt magyar festő: 2022-ben 300 millió forintért kelt el A geszti kastély kertjében című alkotása a Virág Judit Galéria aukcióján. A közönségnek most négy napja van, hogy megcsodálja a nagy méretű, impozáns festményt.

Az Art and Antique már hatodik alkalommal nyitotta meg kapuit. Idén minden eddiginél több, negyven galéria vett részt a művészeti seregszemlén. A festményeken – köztük Reigl Judit, Hantaï Simon, Batthyány Gyula alkotásain – kívül nívós bútorokat, értékes szőnyegeket, egyedi ékszereket, szobrokat, antik könyveket és egy rendkívül értékes, a Kossuth családhoz köthető ezüst étkészletet is megnézhetett, megvásárolhatott a közönség. Több ezer műtárgy várta a látogatókat.

Az Art and Antique kiállítás a Bálnában. Fotó: Art and Antique

Az 1998-ban alapított Deák Erika Galéria a hazai és a nemzetközi kortárs művészeti színtér egyik fontos szereplője, számos fiatal és mára középgenerációs művész indulását segítette. Amellett, hogy a galéria a magyar és a nemzetközi művészeinek folyamatos kiállítási lehetőséget biztosít, évente több csoportos kiállítást is rendez, ahol fiatal művészek mutatkozhatnak be. A galéria alapítója a fiatal alkotók és elméleti szakemberek támogatását fontosnak tartva, évente ösztöndíjjal támogatja a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyik tehetséges diákját. Továbbá az évente kiírt nyílt, kurátori pályázatának győztes munkáját a galériában is bemutatja egy csoportos kiállításon. Az idei vásáron Fajó János különleges, temperával festett, kompozíciókereső képei kapnak főszerepet a galéria standján, melyek a művész alkotói folyamatába engednek bepillantást.

Az Einspach-stand. Fotó: Art and Antique

Az Einspach Fine Art & Photography a Batthyány-örökmécsesnél található, a 2021 tavaszán megnyitott galéria eddig ismeretlen, új minőséget képvisel a főváros galériás színterén, a maga hat méter közeli belmagasságával, műemléki gondossággal felújított helyiségeivel, óriási utcafronti üvegfelületeivel, illetve különleges berendezésével, melyben megfér egymás mellett Kozma Lajos hatalmas szekrénye, a modern dizájn ikonjai és a 14. századi burgundiai gótikus Madonna is. Az Einspach Fine Art & Photography széles kereskedelmi profiljában megtalálhatók a háború utáni művészet klasszikusai és fiatal kortárs alkotók is, a festészet, a szobrászat, a kerámia és a fotográfia is.

A Makláry-tand. Fotó: Art and Antique

A Kálmán Makláry Fine Arts többek között Reigl Judit híres Robbanás című sorozatának egyik kiemelkedő darabjával vett részt a vásáron. A Robbanás-korszak darabjaira kifejezetten várólista van. A szerencsés magángyűjtők féltve őrzik, a galériák elsősorban múzeumoknak ajánlják megvételre. Az Artprice adatbázisában szereplő aukciós eladási lista alapján Reigl eddigi rekordját is ennek a korszakának egyik darabja érte el. Ez az egyik legfontosabb korszak az életművében, melynek darabjai a New York-i MET, MOMA, Guggenheim vagy éppen a párizsi Pompidou Központ gyűjteményét gazdagítják.

„Az Art and Antique minden évben érdeklődők tömegét vonzza, ez az a hely, ahol a legigényesebb műgyűjtők és a laikus érdeklődők is megtalálják a számításukat. A műtárgyak értéke a pár tízezer forinttól több száz millió forintig terjed. Örülünk, hogy itt évente találkozik egymással a szakma és a közönség” – mondta el Tausz Ádám főszervező.

A megnyitón részt vett D. Tóth Kriszta, az Audi Magyarország márkanagykövete és Gereben Katalin, az Equilor Fine Art ügyvezető igazgatója és az Equilor gyűjtemény kurátora. Az Art and Antique idén is szervezett jótékonysági árverést, amelynek kedvezményezettje az Operaház Balettnövendékeiért Alapítvány.