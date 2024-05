Rekordáron kelt el John Lennon legendás gitárja

Több mint ötven év után került elő Paul McCartney ellopott gitárja Két brit újságíró makacs nyomozómunkájának köszönhetően visszaszolgáltatták Paul McCartney-nak az 1972-ben egy furgon hátuljáról ellopott, legendás basszusgitárt, amelyen a Beatles egyik legnagyobb sztárja az együttes fénykorában például a Love Me Do vagy a Twist and Shout című számot játszotta.