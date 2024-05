Keserü Ilona festménye és művelődéstörténeti ritkaságok a BÁV aukción

A kétnapos árverésen összesen hatszáz tételt visznek kalapács alá, köztük igazi művelődéstörténeti ritkaságok is szerepelnek, széles választási lehetőséget kínálva gyűjtőknek és befektetőknek egyaránt.

Az árverés első napján 227 óra, ékszer és ezüstműtárgy kerül bemutatásra. Az egyik kiemelkedő darab egy 17. századi Memmingenben készült tűzaranyozott ezüst fedeles pohár, melyen HF és VO monogramokkal nemesi családi címer található és 1,2 millió forintról indul érte a licit. Továbbá az ékszerek között egy különböző nagyságú régi és achtkant csiszolású briliánsokkal díszített art deco arany női szelence ( kikiáltási ára másfél millió forint) vonhatja magára a legnagyobb figyelmet. Az ékszerek közt sok divatos és értékes darab található, igazi különleges és egyedi darab egy trikolór zománccal díszített kokárda 380 ezer forintos kikiáltási áron.

Az ékszerek közt a legmagasabb kikiáltási áron (12 millió forint) egy art deco stílusú, platinából készült karlánc indul. Ez egy igazi befektetési darab, amellett, hogy mutatós ékszer.

Az óraanyag változatos és a modern órák szerelmesei is kedvező áron juthatnak egy új darabhoz, vagy akár felelevenítve egy régi hagyományt, ballagási ajándéknak is megfelelő darabot választhatunk. Egy briliánsokkal díszített Corum Buble Pirate férfi karóra, 2005-ös limitált kiadás, tehát még ritka is, 1,2 millió forintról indul. Egy hordatlan, mindezidáig dobozában pihenő Gucci G-Timeless női karóra, eredeti gyíkbőr szíjjal, kezdő ára mindössze 180 ezer forint. De van itt Atmos aranyozott asztali óra is, az 1950 -es évekből, a Jaeger LeCoultre gyárból, 950 ezer forintos kikiáltási áron. A Chopard Happy Sun fehérarany női karóra, számlapján három mozgó briliánssal már komolyabb érték, ennek megfelelően 3,4 millió a kikiáltási ára. Nincs óra aukció Rolex tételek nélkül, most is árvereznek párat, közülük a legértékesebb egy Rolex Sea Dweller Deepsea férfi karóra 2012-ből, 2,8 millió forintos induló áron.

Keserü Ilona: Előérzet /Fotó: BÁV, Facebook

A második napon a fókusz a klasszikus és kortárs festményeken, bútorokon és műtárgyakon lesz. A közel 600 tételes katalógusban 175 festmény található, köztük Keserü Ilona Kossuth-díjas festőművész 1990-ben készült Előérzet című alkotása, amely akár programműnek is tekinthető, kikiálltási ára 36 millió forint.

A kép „lágy hullámvonalai”, „gomolygó” részletei, „gubancai” egyfelől érzéki jelleggel bírnak, ugyanakkor magukban hordozzák a másként tapasztalás, a rendszer nélküli szellemi kalandozás vágyát is.

Keserü Ilona mellett a hatvanas-hetvenes évek legutóbbi időkben felkapott alkotóitól – mint Lantos Ferenc, Nádler István, Fajó János, Bak Imre – is hozzájuthatunk most művekhez,

A modern képek közt kiemelkedik a 12 millió forintról induló Molnár C. Pál Fürdés után című alkotása.

A néhai köztársasági elnök, Sólyom László hivatali szobájából származó bútorok valódi ritkaságnak számítanak a gyűjtők körében.

Ez a páratlan kollekció így lehetőséget nyújt arra, hogy betekintést nyerjünk a közelmúlt történelmének egy ikonikus részletébe.

A műtárgyanyagban széles választékot vonultatnak fel régi fegyverekből, így a barokk vadászpuskáktól a török elöltöltős pisztolyokig, és lőportartókig sokféle tárgyból válogathatnak a műfaj gyűjtői. De vannak itt huszárkardok, szablyák és egy teljes díszmagyar ékszerkészlet 1,2 millió forintért.

Az árverésre kerülő összes tételt május 4-e és12-e között lehet személyesen megtekinteni a BÁV Szent István körúti üzletében. Az aukció teremárverés lesz, de online licitálásra is lehetőséget biztosítanak.