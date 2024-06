Galériahotel a tokaji borvidéken – interjú Berger Annával

Egy fiatal, most diplomázó művésznek rendez kiállítást, nem kockázatos vállalás ez?

Három évvel ezelőtt egy pop-up kiállításon láttam meg Simon Luca képeit, aki ekkor még a Képzőművészeti Egyetem hallgatója volt. Először magamnak vásároltam tőle, figyelni kezdtem munkáit, mostanra pedig meggyőződésem, hogy nagy jövő előtt áll. Több éve foglalkozom nyári művésztelep szervezéssel, tavaly óta pedig átvettem a Tállyai Művésztelepet, van már szemem hozzá és rutinom abban, hogy a fiatalok munkáiban meglássam a lehetőséget. A feltörekvő művészek nagyon is ígéretes kategória a kortárs műkereskedelemben.

A Tokaj Hegyalján működő Tállyai borászat és az Ön által szervezett művésztelepek mellett hogyan jutott eszébe egy budapesti galéria megnyitása?

A Tokaj Art Wine valójában egy ernyőmárka, ami borászati, vendéglátóipari és művészeti projekteket foglal magában, Tokaj Hegyalján és Budapesten. A komplex brand része egy tállyai borbirtok, art hotel és étterem, valamint a Hold utcai galéria kiállításokkal, művészeti rendezvényekkel, beszélgetésekkel, borkóstolásokkal. A régi Oroszlános Borbirtok helyén épül egy újabb élményszállodánk, őszre tervezzük a nyitást, Barka Galériahotel néven, ahol minden egyes szobát egy-egy művész fog belakni. A hotel vendégei jobban megismerhetik kedvenc művészüket, hiszen az alkotásaikon túl, rájuk jellemző zenei playlist, vagy a kedvenc filmjük tölthető le a szobában.

A budapesti galéria pedig egyenes folytatása a művésztelepi munkánknak. A galéria programja a művésztelepen alkotók utánkövetése, kiállítási lehetőséget biztosítunk nekik, összehozzuk őket a budapesti borkedvelő és műértő közönséggel. Arra törekszünk, hogy tovább vigyük a korábban közel húsz éven át Tállyán működött Közép-Európai Művésztelep korszakokon átívelő hagyományát úgy is, hogy fiatalabb generációkat vontunk be a munkába. Ez egyfajta kultúrmissziós tevékenység is a részünkről.

A galériát belépési pontnak szánjuk, amely érdeklődőket vonz Tállyára. Fontos számunkra a gazdasági szereplőkkel való kapcsolat, hiszen a párommal mindketten az üzleti szférából jövünk. Törekszünk a művészet és az üzlet összekapcsolására, többek között beszélgetésekkel, tárlatvezetéssel egybekötött meetingeket tartunk üzleti köröknek, de részt veszünk a Menedzserszövetség Art Meets Business tagozatának munkájában is.

Kiket kértek fel a galériahotel szobáinak berendezésére?

Még nem teljes a lista, néhány nevet tudok mondani, a teljesség igénye nélkül. Sam Havadtoy, Weiler Péter, Barabási Albert László, Soós Nóra, Labrosz Dániel és Simon Luca Kata, aki a mi művészünk. Összesen 13 szobánk lesz, több művésszel vagyunk még tárgyalásban.

Hogyan kezdődött a személyes kapcsolódása a művészetekhez?

Régiségkereskedésem volt 2015-ben, mivel műtárgy és festmény becsüs is vagyok, majd a művésztelepek szervezése kapcsán ismertem meg jobban a kortárs művészeti szférát. Párom, Márton Péter kezdte el újraéleszteni a Tállyai Művésztelepet, aminek 2023-ban átvettem a vezetését, és ahogy említettem, kitaláltuk az új brandet, elkezdtük annak felépítését. A boros és turisztikai vonal Péteré, én viszem a művészetet, a kulturális kísérőprogramokat.

Azért is döntöttünk az „art hotel” koncepció mellett, mert szeretnénk, ha a környéknek lenne egy kulturális vonzereje is. Nemzetközi kutatások igazolják, hogy a turisták egyharmada kultúrturista, és mi szándékosan szeretnénk a brandünkben ezt a vonalat fejleszteni, ezeknek az utazóknak a kiszolgálására fókuszálni. Terveink szerint kultúrdesztinációs tényezővé fejlesztjük Tállyát: olyan programcsomagokat kínálunk majd, hogy az odalátogató, aki megkóstolta a tokaji bort, kiélvezte a csodálatos természeti környezetet, valamiféle szellemi és kulturális lehetőséghez is hozzájusson. Tavaly nyáron elindítottuk a „Vacsorázz a művésszel” programot, de szervezünk beszélgetéseket is, be lehet menni a művésztelepre borkóstolás közben. A műalkotás „beszéltet”, másfajta aspektusban engedi meg két ember találkozását.

Műgyűjteményt is építenek?

A művésztelepi munkákat valóban egy gyűjteményben kezeljük, ami most még csak szerelemprojekt. Ennek a gyűjteménynek tulajdonképpen az lenne a célja, hogy népszerűsítsük vele a kortárs kultúrát a régióban. Egyelőre gyűlnek a kollekció darabjai, de most inkább a galériába és az art hotelbe fektetünk energiát, mintsem a gyűjtemény reprezentálásába - de reményeink szerint annak is eljön majd az ideje. Hiszünk benne, hogy a műgyűjtésnek, a művészet felkarolásának komoly gazdasági hatása is van amellett, hogy alakítja, élhetőbbé, igényesebbé teszi a környezetünket.