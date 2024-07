Lopott Tiziano rekordáron

Megdőlt a művész korábbi, 16,9 millió dolláros rekordja, amely 2011-ben a Sotheby’s New York-i aukcióján állt be.

A Pihenő az Egyiptomból való kivonulás közben/ The Rest on the Flight to Egypt (kb. 1508-1010) című festmény 17,6 millió fontért (22,1 millió dollárért) kelt el a Christie's Old Masters aukcióján Londonban július 2-án. A híres reneszánsz művész új aukciós rekordját beállító festménynek regényes múltja van. A kisméretű bibliai jelenet császárok, arisztokraták, főhercegek kezén ment át korábban, és kétszer is ellopták az évszázadok alatt.

Pihenő az Egyiptomból való kivonulás közben/ The Rest on the Flight to Egypt / Fotó: Christie's

A korai Tiziano remekmű – amelyet egykor Napóleon csapatai is rekviráltak – évszázadokon át különböző királyi gyűjtemények része volt és kétszer is ellopták. Először 1809-ben Bécsben Napóleon katonái, másodszor 1995-ben tűnt el egy brit márki otthonából. Hét évvel később egy délnyugat-londoni buszmegállóban találták meg, nyomravezetői jutalom segítségével.

Tizianot a 16. századi Velence legnagyobb festőjeként tartják számon. A most rekordáron elárverezett kép témája egy bibliai jelenet, amikor József elvitte Máriát és egy gyermek Jézust Egyiptomba, miután egy álom figyelmeztette, hogy Heródes király meg akarja ölni a fiát.

A kép történetét az artnet foglalta össze:

a Pihenés az Egyiptomba meneküléskor című képről az első feljegyzés a 17. század elején, egy velencei kereskedő gyűjteményének lajstromából származik, innen Sir James Hamilton vásárolta meg Holyroodhouse-ból, majd Leopold Vilmos osztrák főhercegé lett. A főherceg olyan nagyra becsülte gyűjteményét, hogy az 1600-as évek közepén egy kunstkammer festménysorozatot rendelt a megörökítésére, hogy kiemelje, mint gyűjteménye ékét. A kép a képben festmény jelenleg a madridi Pradóban található. Néhány nemzedékkel később is még Bécsben találjuk a művet, a császári udvarban, ahonnan 1809-ben, Napóleon bécsi megszállása idején, a francia csapatok magukkal vitték. (1815-ben adták vissza.)

A második lopás, ahogy már említettük, 1995-ben történt, amikor ellopták az angliai Longleatből, John Alexander Thynne, Bath 4. márki leszármazottainak otthonából, aki a művet a londoni Colnaghi kereskedőtől szerezte meg. A galéria a festményt 1878-ban egy Christie’s árverésen vásárolta meg 350 guineáért (ma kb. 46 700 dollárért) – ez ért a legtöbbet Tiziano alkotásai közül akkor is. Miután ellopták, Thynne örökösei egy művészeti nyomozót, Charles Hillt bízták meg, hogy segítsen megtalálni az akkor 5 millió fontra becsült festményt. A festmény azonban csak 2002-ben került elő, keret nélkül egy műanyag zacskóba csavarva egy londoni buszmegállóban, százezer font jutalom fejében. Visszakerült Longleatbe, és mostanáig ott tartózkodott, kivéve amikor 2012-ben kölcsönadták a londoni Nemzeti Galéria kiállítására