Különlegességek a Darabanth-aukción – vadászati emlékek, ritka papírpénzek, reformkori törvények kalapács alatt

A kortárs festészet most jobban megy, de mindig megvan a klasszikus képekre is a vevőkör, akkor is, ha ezek a tételek lassabban kelnek el. Itt Lotz Károly Fürdőző nőket ábrázoló festménye a legértékesebb 1,2 millió forintos kikiáltási áron.

A porcelán- és kerámiatételekre mindig érkezik külföldről is licit, ezek nemzetközi műtárgyak. Ilyen darab, ami nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat, egy nagy méretű Zsolnay virágtartó edény félmillió forintos kezdőárral, a kínai kultúra jellegzetes szimbólumaival díszítve.

Zsolnay virágtartó 500 ezer Ft kikiáltási áron / Fotó: Darabanth Aukciósház

Magyar aukciókon ritkán bukkannak fel designer ruhák, de most több tétel is érkezett Lénárt Angéla (1921-2004) modell hagyatékából. Tavasszal óriási licitharc után keltek el a ruhái, több százezer forintért. Most három Dior darab indul az 1954-es kollekcióból egy fehér kosztüm százezer forintos kezdő áron, egy kasmír női sweeter 30 ezres kikiáltási áron és egy fekete kalap. Lénárt Angéla az ötvenes években a Dior ház első magyar származású manökenje volt.

Dior ruhák 1954-ből, Lénárt Angéla magyar modell hagyatékából / Fotó: Darabanth Aukciósház

A filatélia részben figyelemre méltó egy 1946-ból származó Vasútjubileumi bélyegpár félmilliós kikiáltási áron és egy boríték 380 ezer forintos kezdő áron, aminek az a különlegessége, hogy a forint bevezetése előtti utolsó héten adták fel,1946-ban. Akkoribanelszabadult az infláció, hetente változott a díjszabás és ez a levél billió adópengős bélyegekkel lett bérmentesítve. Első napi felhasználás, rendkívüli postatörténeti dokumentum, luxus minőségben.

200 billiós bélyegekkel ellátott boríték / Fotó: Darabanth Aukciósház

Erős még a papírpénz anyag, ritka magyar pénzeket kínálnak, korai bankjegyek ritka példányait. A pénznek mindig ára van, ezen az aukción sincs másképp, de ebben a kategóriában lehet tájékozódni, ismert katalógusárak léteznek. Pengőkből ismert többmilliós papírpénz is, de most egy 5 pengőst kínálnak félmillióért.