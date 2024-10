Újra várja a látogatókat a népszerű szocreál kiállítás

A magyar szocreál művészet iránti nemzetközi érdeklődés továbbra is erős: a Pintér Aukciósház idén már 15. alkalommal rendezi meg a „Soha többet!” szocreál kiállítást és aukciót.

A szocreál kiállítás október 25-től látogatható / Fotó: Pintér Aukciósház

A tárlat október 25-től látogatható, november 7-én pedig hibrid árverés következik, amelyen online és telefonos licitálás is lehetséges. A kiállítás különlegessége, hogy nemcsak a 1949–1956 közötti évek műveit, hanem a Tanácsköztársaságtól a Kádár-korig tartó alkotásokat is bemutatja. A szervezők célja, hogy a fiatalabb generációk is bepillantást nyerjenek a korszak vizuális emlékeibe.

Az árverésre bocsátott tárgyak listája már megtekinthető a Pintér Aukciósház honlapján.