Ökotudatosság és MI-mentes dizájn

Saját gyártásuk során különösen ügyelnek arra, hogy a kollégák ne érintkezzenek káros vegyi anyagokkal. A csúcsminőségű géppark beszerzésekor ez tudatos szempont volt.

Ilus Villa projekt / Fotó: Pixbar Photo

Legutóbbi projektjük saját magukat helyezte középpontba. Különleges ötletet talált ki Boros Judit arra, hogyan mutassák be egy művészeti projekt keretében, mit is tudnak, és mit kínálnak ügyfeleiknek. Bevallott célja volt az is, hogy megmutassák, az emberi kreativitás – dacára a mesterséges intelligencia előretörésének – még mindig utolérhetetlen hatású képeket hoz létre. Kibérelték a húszas években épült, híres balatonszemesi Ilus Villát, és egy művészi fotósorozaton keltettek életre meseszerű világokat. A felvételeken minden tárgy, minden elem a Dessin Design munkatársainak ötletéből kiindulva, a cég eszközparkjának segítségével került legyártásra. Boros Judit úgy fogalmazta meg a küldetését, hogy a legmodernebb technológiák használatával, de a művészek gondolkodásmódjával dolgoznak. Az elkészült fotósorozatból kiállítást és ügyfélkapcsolati eseményt is terveznek.