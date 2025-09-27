Egy vagyont érhet az a hangszer, amely a rock történetének egyik legnagyobb balhéját idézi

A Gallagher fivérek nemrégiben ugyan kibékültek egymással és elindultak egy rekordokat döntő világkörüli turnéra, de egy tárgy, amely kapcsolatuk zűrös időszakaira emlékeztet, hamarosan újra az érdeklődés középpontjába kerül – írta meg az Origo. Árverésre kerül ugyanis az a gitár, amelyet Noel szerint Liam összetört azon az estén, amikor a 2009-es párizsi Rock en Seine fesztiválon a testvérpár összeverekedett a színfalak mögött. Ekkor Noel elhagyta a zenekart, az Oasis pedig feloszlott, majd Liammel 15 évig szóba sem álltak egymással.

A Gallagher fivérek újra összeálltak egy világkörüli turnéra / Fotó: AFP

Egy 1960-as évekbeli piros Gibson ES-355 gitárról van szó, amely becslések szerint akár 500.000 fontot (224 millió forint) is érhet.

Annak idején a szakítás már hónapok óta a levegőben lógott. A testvérpár tagjai nyilvánosan szidalmazták egymást a közösségi médiában, már nem beszéltek egymással, és külön járművekben utaztak a koncertekre. A párizsi verekedés, amely éppen a színpadra lépés előtt tört ki, volt az utolsó csepp a pohárban – mutat rá a Guardian.

Hatalmas összeget hozhat a Gallagher fivérek turnéja

Noel Gallagher a zenekar honlapján jelentette be a feloszlást. „Némi szomorúsággal és nagy megkönnyebbüléssel kell közölnöm, hogy ma este kiléptem az Oasisból” – mondta. „Az emberek azt írnak és mondanak, amit akarnak, de én egyszerűen nem tudtam egy napig sem tovább dolgozni Liammel.”

A zenekar nyári újraegyesülése a becslések szerint hatalmas összeget, 400 millió fontot hoz a Gallagher fivéreknek, akik ebben a hónapban további két Wembley stadionbeli fellépést is tartanak.

Noel Gallagher Takamine FP460SC akusztikus gitárja, amelyet a Wonderwall felvételéhez használtak, szintén árverésre kerül a Propstore aukciójának részeként, mintegy 150 Oasis-termék mellett.

A szélesebb körű aukción más egyedi darabok is szerepelnek, erről itt olvashat bővebben.