Elveszettnek hitt, kivételes értékű és szépségű Zsolnay óriásvázát sikerült visszahozni Magyarországra

A Zsolnay-gyár jelentős szereplője volt az 1906-os milánói világkiállítás magyar pavilonjának a belső díszítésében, kiállítási tárgyaiban több Zsolnay-mű is szerepelt és előtte állt egy Zsolnay szökőkút. A Zsolnay-műhely az ekkoriban népszerű eosin (lúster) és más máztechnikáival és szecessziós formanyelvével aratott sikert a nemzetközi kiállításokon, így Milánóban is. Azonban 1906. augusztus 3-án tűz tört ki a dekoratív iparművészeti (Applied Arts / Decorative Arts) pavilonban, ami átterjedt a szomszédos pavilonokra, köztük a magyar pavilonra is. A lángok a kiállítás nagy részét elpusztították, csak az anyagok töredéke maradt meg, azok is inkább múzeumi gyűjteményben vannak. Így mindig nagy szenzáció, ha egy-egy darab mégis előkerül. A most Budapesten megcsodálható váza puszta létezése is kérdéses volt eddig.

A Zsolnay vázát bemutatja Szabó András, a ResoArt Alapítvány alapítója és Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa / Fotó: Gordon Eszter

2013-ban a Virág Judit Galéria aukcióján – akkor rekordnak számító – 19 millió forintos összegért ütötték le (10 millió forintos kikiáltási árról indulva) azt a gránátalmafa körül táncoló nőalakokkal díszített vázát, amely a németországi műkereskedelemben bukkant fel, és 1906-ban a Milánói Világkiállítás Magyar Pavilonjának ékköve volt.

„Tizenkét évvel ezelőtt nálunk, a Virág Judit Galéria aukcióján kelt el az a kerámia, amelyen látszódtak a tűzvész okozta nyomok, apró sérülések. Akkor a Janus Pannonius Múzeum vásárolta meg a műtárgyat, amely azóta is a pécsi kiállítás egyik sztárja. Óriási művészeti szenzáció, hogy előkerült és Szabó Andrással sikerült megszereznünk” – mondta Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa.

Táncoló nőalakokkal körbevett, gránátalmafát ábrázoló, az idealisztikus szépséget és termékenységet szimbolizáló Zsolnay kerámia / Fotó: Gordon Eszter

A 2013-as aukció idején még senki sem tudta, hogy a műtárgynak van egy párdarabja is. Ez a helyzet változott meg 2025 tavaszán, amikor egy franciaországi árverésen felbukkant egy 109 cm magas, 46 cm átmérőjű, táncoló nőalakokkal körbevett, gránátalmafát ábrázoló, az idealisztikus szépséget és termékenységet szimbolizáló Zsolnay kerámia. A tárgy alkotója a legendás Apáti Abt Sándor volt, aki szignójával is ellátta az alkotást.

„Azonnal felismertük a helyzetet, tudtuk, hogy ez az elveszett, vagy pontosabban a soha nem látott pár darab. Felhívtam Törő Istvánt és megállapodtunk abban, hogy ezt a műkincset közös erővel hazahozzuk Magyarországra. Mindketten gyűjtők vagyunk, szívügyünk a Zsolnay és az értékmentés” – mondta el Szabó András, a Kőrössy Villa tulajdonosa.