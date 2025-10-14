Harasztÿ István (1934–2022) az egyik meghatározó figurája volt a magyar neoavantgárd és kinetikus művészetnek. Alkotói tevékenysége mellett műgyűjtőként is aktív volt: baráti és alkotói kapcsolatok révén alakította ki gyűjteményét, amely sok esetben személyes dedikációval, hommage-zsal ellátott darabokat tartalmaz. Nem csupán művészként, de „személyes szemmel” válogató műgyűjtőként is jelentős szerepe volt a hazai kortárs művészeti szcénában.

Harasztÿ István „Édeske” világa elevenedik meg a Bodó Galéria őszi aukcióján / Fotó: Bodó Galéria és Aukciósház

Harasztÿ István gyűjteménye

A gyűjtemény válogatott darabjai között szerepelnek olyan nagy nevek, mint Maurer Dóra, Konok Tamás, Hencze Tamás, Pauer Gyula, Gyarmathy Tihamér — tehát nemcsak Harasztÿ saját művei, hanem társalkotók művei is jelen vannak. A válogatása mögött nem pusztán esztétikai, de történeti és közösségi szempont is állt mindig is, a gyűjtemény darabjai személyes kapcsolatokat, művészi diskurzusokat tükröznek. A gyűjtemény kontextusa, azaz Harasztÿ mint „gondolkodó, építő művész-gyűjtő”, plusz értéket ad a tételeknek, aki licitál, nem pusztán művet vesz, hanem egy történet részese lesz.

Gyémánt László: Harasztÿ István portréja / Fotó: Bodó Galéria és Aukciósház

Az aukción a legtöbb munka olyan, amit az adott művész Harasztÿ számára készített, vagy neki dedikált, ezek az alkotások erős hozzáadott értékkel bírnak. Az aukció célja részben az is, hogy a közönség számára feltárja ezt a „belső kollekciót” – tehát nemcsak kereskedelmi esemény, hanem van benne egy kurátori szemlélet is. Konok Tamás, Hencze Tamás, Pauer Gyula, Gyarmathy Tihamér mindannyian a magyar kortárs művészet jelentős szereplői.

A Bodó Galéria 14. őszi aukciójának anyaga válogatás Harasztÿ István „Édeske” kortárs gyűjteményéből / Fotó: Bodó Galéria és Aukciósház

Maurer Dóra 1969-es Caltanissetta című munkája az egyik fontos tétel, nemcsak a művészek közti évtizedes barátság miatt, hanem mert a szicíliai Caltanissetta utalás rámutat Maurer olasz utazásainak inspirációira, és Harasztÿ gyűjteményében nemzetközi utalásokat is tetten érhetünk. Gyémánt László Édeske című portréja 700 ezer forintról, Konok Tamás A hetvenéves Édeskének című festménye 400 ezer forintról, Pauer Gyula Rau tükrös szekrényben című 1997-es műve 900 ezerről, Nemes Judit Hommage a Harasztÿ című könyvobjektje 600 ezerről indul.