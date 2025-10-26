Kieselbach galéria – nem volt licit Munkácsyra, de Vaszary tengerpartja üzembiztosan elkelt

A Kieselbach galéria őszi aukcióján Vaszary János Olasz Riviéra (Liguriai tengerparton) című 1937-es festményének ára lett a legmagasabb, 102 millió forintos leütési áron kelt el, ezzel az előzetes becsértékes sáv közepén helyezkedik el, a licit 70 millió forintról indult. A balatoni Vaszary-festmény, a Siófoki kikötő vitorlásokkal 1925-ből 26 millió forint lett, elmaradva a 28–36 millió forintos becsértéksávtól.

Vaszary János Olasz Riviéra (Liguriai tengerparton) című 1937-es festménye a Kieselbach galéria őszi aukcióján / Kieselbach galéria

Nem volt licitáló Munkácsy Mihály 260 millió forinton indított, monumentális Ecce Homójára, amely egykor a népszerű színész, Latabár Kálmán tulajdona volt.

Barcsay Jenő 1920-as években festett csendélete gyümölcsökkel és poharakkal 34 millió forintos kikiáltási árán talált gazdára, azaz nem érte el a becsértékes sáv alját, de ez a kép lett a második legmagasabb áron elkelt Barcsay-festmény. A rekorder 42 millió forintért egy másik csendélet: 2021 júniusában, szintén a Kieselbach galéria aukcióján 42 millió forinton ütötték le a Csendélet almákkal című festményt. A harmadik legdrágább Barcsay-festmény, az Erdei út szintén Kieselbach-aukción kelt el, 2017 májusában 32 millió forintért.

Frank Frigyes 1927-es, a párizsi Saint Lazare pályaudvart ábrázoló festménye sem érte el a becsértékének alsó értékét, dacára annak, hogy 18 millió forintos induló ára 26 millió forintig emelkedett. Frank Frigyes rekordára másfél éve, 2024 májusában született meg, amikor a Kieselbach galéria aukcióján a Fotelben ülő vörös ruhás Mimi című festményt 45 millió forintos liciten ütötték le. A második legdrágább Frank Frigyes-kép, a Párizsi autóbusz 40 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria 2019. decemberi aukcióján.

Czóbel Béla 1926-ban Párizsban festett ülő aktja egykor Alexander Brody tulajdonában volt, 14 millió forintos kezdő ára 22 millió forintig emelkedett, így épp a becsértékes sáv közepén végzett.

Egry József: Balaton (Ember és vitorlás) / Fotó: Kieselbach Galéria

A Kieselbach aukció elején, ahogy az várható volt, erős licitharc folyt Czene Béla Szikrázó fények a Balatonon (Badacsonytomaj) című különleges temperaképéért. Az 1942-ben keletkezett mű 1,4–1,8 milliós becsértékét messze felülmúlva, kikiáltási árának több mint négyszereséért, 4,4 millió forintért (plusz jutalék) került új tulajdonosához. Egry József Balaton (Ember és vitorlás) című 1929-es balatoni képe viszont becsértékénél jóval alacsonyabban, 15 millió forintért talált gazdára.