Változtak-e a felbukkanó tárgyak és vásárolnak-e a Moró Galériában a nálunk élő kínaiak?

Az 1900-as évek elejének lakberendezési divatja volt a főúri palotákban az egyik szalont keleti tárgyakkal berendezni, így hihetetlen mennyiségű kincs került hozzánk. Régi társasági lapok az Andrássy úti palotákban zajló eseményekről szóló tudósításaiban rendre láthatunk nagyméretű kínai vázákat, szamurájpáncélt, keleti metszeteket.

A Móro Galéria vezetője, Moró Lajos / Fotó: Moró Galéria

Kínában Mao uralma alatt viszont szinte minden régi értéket megsemmisítettek, alig maradt műtárgyuk, ezért a tehetős kínaiak elkezdték visszavásárolni Európából, ami a század elején idekerült és viszik haza. Nem okoz ez problémát, a műtárgyvédelem az európai országokban csak a helyi kultúrára vonatkozik, úgyhogy kiviteli engedélyt mindig kapnak. Nálunk is felbukkannak ilyen tárgyak, de két kezemen meg tudom számolni, hány komolyabb kínai gyűjtőnk van.

Mit keresnek a kínaiak?

A porcelán sérülékenysége miatt kevés maradt, és a kínaiaknak a tökéletes darabokat keresik, nekik a kishibás sem jó. Leginkább a szobrok érdeklik őket és a nagyméretű Buddhák. Ma már Kínában mindent hamisítanak, de az Európában felbukkant tárgyak esetében nem kell félniük attól, hogy hamisak.

Mi a helyzet a magyar gyűjtőkkel?

Az internet mindent megváltoztatott. Korábban bejöttek a galériába, megvették, ami megtetszett, de ma mindenki az internetes oldalakat figyeli, sosem vásárolnak szerelemből, csak azt veszik meg nálunk, ami feleannyiba kerül mint a nemzetközi piacon. Viszont nem tudok negyed áron venni, hogy fél áron tudjam adni a kereskedő szellemű gyűjtőknek. Mára a gyűjtők is kereskedők lettek.

Új belépőként jönnek a fiatalok?

Nem jönnek, de érteni vélem az okát. Én nyolcadikos koromban szereztem egy rozsdás kardot, egész vasárnap smirglizgettem, aztán eladtam és vettem egy jobbat, így alakult a gyűjteményem. Ma a videójátékokkal játszanak kardozást a gyerekek, az igazi kard nem érdekli őket. Ennek ellenére a jó állapotú, azaz eladható kardoknak felment az ára. A drágaköves díszmagyar szablyákat nagyon hamar eladom, mert az egy befektetés. A sok milliós kardokra hamarabb találok vevőt, mint a kétszázezresre, de azért az is elmegy.