Virág Judit-aukció – Berény Róbert aktja 38 millióért, Kmetty János csendélete 36 millióért kelt el

Berény Róbert Árnyék és Olympia című képe, egy titokzatos akt, amely a modern női akt újraértelmezéseként is felfogható, 38 millió forintért kelt el az aukción. Berény Róbert árverési rekordja szintén a Virág Judit Galéria aukcióján keletkezett, 2014 decemberében az Alvó nő fekete vázával című képének árát tornázták fel 34 millió forintról 70 millió forintra. Hét évvel később, 2021-ben ugyancsak 70 millióért kelt el (40 millió forintos kikiáltási ár mellett) Berény Pipás csendélete a Kieselbach galéria aukcióján. Ez ugyanaz az összeg, de hét év elteltével a 70 millió forint mégsem annyit ért. A következő legmagasabb árú Berény-festményt, Weiner Leó portréját 2017 decemberében árverezte el a Kieselbach galéria, 65 millió forinton állt meg érte a licit, és akkor a Magyar Nemzeti Galéria élt az állam elővásárlási jogával, így a kép múzeumba került.

Berény Róbert-festmény, az Árnyék és Olympia a Virág Judit Galéria őszi aukcióján / Fotó: Virág Judit Galéria

A listában a következő a most árverezett Berény Róbert-festmény, az Árnyék és Olympia a 38 millió forintos leütési árával. Majd a 2018 decemberében árverezett Csendélet gyümölcsökkel és kancsóval követlkezik, ezért 36 millió forintot adtak. Érdekesség, hogy ezt a festményt 1984-ben a BÁV árverésén 26 ezer forinton ütötték le.

Berény Róbert nemcsak Budapesten, hanem Párizsban is tanult festeni, hatással voltak rá a francia modernista irányzatok (pl. Cézanne vagy a fauvizmus), és színes, formai kísérleteket alkalmazott. Tagja volt a Nyolcak festőcsoportnak, mely művészeti mozgalom fontos szerepet játszott a 20. század eleji modernizmusban hazánkban. Részt vett a Tanácsköztársaság idején a művészeti élet szervezésében, grafikai és plakátmunkákat is vállalt, az ő híres plakátja a „Fegyverbe! Fegyverbe!”. A Tanácsköztársaság bukása után emigrált Berlinbe, ahol jó néhány évig élt, majd 1926-ban visszatért Magyarországra. Az 1930-as évektől Zebegényben dolgozott, ahol nyári szabadiskolát nyitott és a Képzőművészeti Egyetemen is tanított.

Koszta József: Kukoricatörés / Fotó: Virág Judit Galéria

Az aukció nagyarányú áremelkedései közt meg kell említeni Koszta József Kukoricatörés című képét, amely kikiáltási árát megtriplázta, és így 17 millió forintért talált új tulajdonosra. Kalapács alá került Kmetty János életművének egyik csúcsdarabja is, a Csendélet KUT folyóirattal című festmény 36 millió forintért kelt el, míg a Balaton festője, Egry József badacsonyi tájképe 24 millió forintot ért ezen az estén. Ország Lili Városfalak (I – II – III.) alkotása 6,5 millió forintos kikiáltási árról 13 forintig ment fel. A triptichont fény és sötétség, élet és halál, elmúlás és újjászületés különös hangulata lengi be. Batthyány Gyulától is egy triptichont árvereztek, a Menyegző című festményének megtalálása is kalandos. Németországban élő tulajdonosa nem is sejtette, hogy milyen értékes műtárgy van a birtokában. Idővel gyanakodni kezdett, hogy a kép jelentős műkincs lehet, és felvette a kapcsolatot a Virág Judit Galériával. Így jutott a kép haza Magyarországra, került be némi restaurálás után a galéria aukciós tételei közé, és kelt el 13 millió forintért.