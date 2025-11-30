BÁV-aukció – egy különleges, 110 millió forintos befektetési ékszer is kalapács alá kerül

A különleges ékszer az első napon, december 2-án kerül kalapács alá, és az eddigi legmagasabb kikiáltási árról induló tétel az aukciósház történetében. A briliáns fülbevalópár mindkét darabja egy-egy 10,3 karátos sárga gyémántot foglal magában, így összesen 20,6 karátnyi radiant csiszolású követ tartalmaz az ékszer. A gyémántok GIA tanúsítvánnyal rendelkeznek, ami garantálja minőségüket és eredetüket. Az ékszer a legmagasabb nemzetközi sztenderdek szerint készült, ötvözve a modern technológia precizitását a tradicionális kézműves mesterség tudásával, időtálló és értékőrző darab, a nemzetközi gyűjtők és befektetők körében is érdeklődésre tarthat számot. A színes gyémántok iránti kereslet világszinten is erős. A nemzetközi aukciós piacon az elmúlt években is rendkívül magas árakon keltek el a ritka, színes gyémántok. A Sotheby’s 2017-es genfi árverésén az „Apollo” és „Artemis” névre keresztelt, 14,54 és 16 karátos kék és rózsaszín gyémánt fülbevalók 57,4 millió dollárért találtak gazdára. A legutóbbi rekordot 2023-ban a Christie’s „Bleu Royal” névre keresztelt, 17,61 karátos fancy vivid kék gyémántja állította fel, 44 millió dolláros árával.

BÁV-aukció – briliáns fülbevalópár mindkét darabja egy-egy 10,3 karátos sárga gyémántot foglal magában / Fotó: BÁV Aukciósház

A prémiumkategóriás ékszerek az elmúlt évtizedben folyamatos értéknövekedést mutattak, és a gyűjtők egyre inkább stabil, inflációálló befektetési formaként tekintenek rájuk. A tanúsítvánnyal rendelkező, ritka és kimagasló minőségű gyémánt-ékszerek értéke hosszú távon várhatóan tovább emelkedik. Aki nem befektetési ékszert keres, csak egy szép, karácsonyi ajándéknak szánt darabot, az is széles kínálatból válogathat a színes kövek közül. A nagy divatházak közül Nina Ricci (kikiáltási ára 650 ezer forint) és Gucci gyűrűre (kezdő ára 800 ezer forint) is lehet licitálni, de a Tiffany , Bulgari láncok, fülbevalók is érdekesek lehetnek. Az antik ékszerek kedvelői is találnak értékes darabokat. Érdemes az órák közt is szétnézni, különösen az IWC órákból gyűlt össze sokféle darab, de van Omega, Breitling, Cartier és Rolex is, köztük több kiemelkedően szép darab található.