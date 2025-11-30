Deviza
EUR/HUF381.24 -0.08% USD/HUF328.73 -0.1% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.5 -0.08% PLN/HUF90.28 +0.25% RON/HUF74.84 -0.1% CZK/HUF15.8 -0.09% EUR/HUF381.24 -0.08% USD/HUF328.73 -0.1% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.5 -0.08% PLN/HUF90.28 +0.25% RON/HUF74.84 -0.1% CZK/HUF15.8 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
műtárgy
jótékonyság
egyetem
karácsony
aukció

Gazdagodj egy képpel, hogy gazdagodhassunk egy reménnyel

Indul a téli aukciós szezon, a műkereskedelem legfontosabb időszaka, egyúttal a jótékonysági árverések ideje is. Akinek fontos, hogy műtárgyvásárlása jó célt szolgáljon, nézze meg a következő aukciós anyagokat.
Jankó Judit
2025.11.30, 09:23

Az axioart oldalán lehet licitálni december 3-ig  a Bánki Ákos Bánk Útja Alapítvány Jótékonysági aukciójának kortárs anyagára. “A művészet erejével” címet viselő  aukció mottója: “Gazdagodj egy képpel, hogy gazdagodhassunk egy reménnyel” , egy négy éves, extrém ritka genetikai betegséggel élő kisfiú fejlesztésére megy a teljes bevétel. Az aukció eredményét a segítő külföldi és hazai terápiák költségeinek fedezésére fordítják. 

A színvonalas anyagot ötven képzőművész – magyarok és külföldiek –  felajánlott képeiből állították össze, s olyan nevek szerepelnek benne, mint Bak Imre, Nádler István, Hencze Tamás, Gunther Uecker, Hans Hartung, Vera Molnar, Major Kamill, Maurer Dóra, Fajó János, Konok Tamás, Fehér László, Bullás József. De a fiatalok, kortársak névsora is  hasonlóan impozáns: Bozó Szabolcs, Csató József, Stark Attila, Kucsora Márta, Juhász Dóra, Fajgerné Dudás Andrea, Gáspár György, Kóródi Zsuzsa, Robitz Anikó.

 Bánki Ákos Bánk Útja Alapítvány Jótékonysági aukció / Fotó: artkartell.hu

Ez a jótékonysági anyag különleges műveket foglal magába, ha valaki műtárgyat keres karácsonyra, érdemes ebből az anyagból válogatnia, értéket visz haza és jó ügyet is szolgál. Az aukció a Műgyűjtők Házával együttműködésben valósul meg, ott lehet a műveket élőben megtekinteni, az axioarton pedig online licitálni.

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara negyedik alkalommal rendezi meg képzőművészeti aukcióját, élőben a pécsi Kodály Központban, de online az axioarton is lehet licitálni. A műveket az egyetem hallgatói készítették, a bevétel az egyetem Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványába kerül és a hallgatókat szolgálja.  A Kar filozófiája szerint a művészet társadalmi és kulturális értéke mellett fontos a kapcsolódás a gyakorlati élethez, a hazai és nemzetközi szakmai, illetve piaci trendekhez. Ennek megfelelően az aukció egyszerre kulturális esemény és piactér: a művészet és a fenntartható, modernkori mecenatúra találkozása. Ennek a találkozásnak kiemelt eredménye a művészet társadalmi hasznosulásának erősítése, a művészeti tudás átjárhatóságának biztosítása és a tehetséggondozás új formáinak kialakítása.A szakmai kurátorok által gondosan válogatott alkotások nemcsak esztétikai, hanem kulturális és gazdasági értéket is képviselnek, az egyetem és a szakma ökoszisztémájában, valamint a nagyközönség számára is elérhető terekben. Az idei tárlat több mint ötven műtárgyat – festményeket, grafikákat, szobrokat, design- és textiltárgyakat, ékszereket – vonultat fel, a kísérleti felvetésektől a konceptuális megközelítésekig terjedő kínálattal. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu