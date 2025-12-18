Vaszary 160 millióért, Rippl-Rónai 65 millióért – így zárták az évet a nagy aukciósházak, a Kieselbachtól még a Szépművészeti is vásárolt

A Kieselbach Galéria december 14-én árverezett és két tétel esetében a Szépművészeti Múzeum élt elővásárlási jogával. Szobotka Imre 1912–1913-es, Kubista csendélet című, védett alkotásáért – heves licitcsata után – 65 millió forintnál koppant a kalapács, de a múzeum képviselője jelezte az intézmény vásárlási szándékát. Így a kubista remek a jövőben a magyar közgyűjtemény anyagát gazdagítja, hasonlóan a magyar árkádiai festészet női főszereplőjének, Korb Erzsébetnek korai főművéhez, az 1920-as Alteregóhoz. A kép Korb Erzsébet szintén festőművész férjét ábrázolja, és 20 éves korában festette, de már 17 évesen a Nemzeti Szalonban állított ki és öt évvel később már nem élt. A rövid életmű azonban számos erős képet tartalmaz, a most árverésre került festmény 7 millió forintért méltán került a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe.

Korb Erzsébet: Alteregó / Fotó: Kieselbach Galéria

Lehel Mária egy másik elfeledett magyar női festő, akitől egy értékes festmény került a Kieselbach galéria téli aukciójára. A 36 millió kikiáltási árról induló kép végül 55 millió forintért kelt el. Lehel Mária beceneve „Pittrice viaggiatrice” (utazó festőnő) volt, mert beutazta egész Európát, több helyen élt és alkotott, sok helyen kiállításokat is tartott, főleg Olaszországban, ahol végül Peveragnoban letelepedett és ott is élt 1972-es haláláig, művei főként külföldi magángyűjteményekben találhatóak. Nehezíti képei beazonosítását, hogy sokat nem írt alá, nem lehet egyértelműen beazonosítani őket a címük alapján és kevés kiállításáról van dokumentáció. 1911-ben, 22 éves korában részt vett a Nyolcak kiállításán, ahol valószínűleg a most árverezett képe is szerepelt. A jászberényi Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában 6 pasztellképét őrzik.

Czóbel Béla: Német kisváros / Fotó: Kieselbach Galéria

A Kieselbach aukció egyik sztártétele volt Czóbel Béla berlini korszakának főműve, az 1922–1923 körül született, sokáig lappangó Német kisváros című festmény, amely végül 85 millió forintos kalapácsárat ért el. Vaszary János Siesta című, 1907-es kompozíciója, korai, impresszionisztikus korszakának főműve végül 160 millió forintért talált új gazdára.